Waidhofen/Ybbs: Neugestaltung im Bereich Raifberg im Zuge der Landesstraße L 6189 abgeschlossen

Maßnahmen sind sehr wichtig für die Verkehrssicherheit

St. Pölten (OTS) - Die Fahrbahn der Landesstraße L 6189 und eine bestehende Absturzsicherung (Leitschiene) im Bereich Raifberg im Gemeindegebiet von Waidhofen/Ybbs wurde auf einer Länge von rund 610 Metern erneuert bzw. neugestaltet. Die Erdarbeiten sowie Unterbauarbeiten und die Arbeiten an den Nebenanlagen wurden durch die Straßenmeisterei Waidhofen an der Ybbs unter Zuhilfenahme von regionalen Bau- und Lieferfirmen ausgeführt und die Asphaltierungsarbeiten erfolgten durch die Firma Porr Bau aus Amstetten. Mit der Asphaltierung der Nebenanlagen werden die Arbeiten in Kürze abgeschlossen sein. Die Gesamtbaukosten betragen rund 235.000 Euro, wovon rund 155.000 Euro vom Land Niederösterreich und etwa 80.000 Euro von der Stadtgemeinde Waidhofen/Ybbs getragen werden.

Auf Grund des schlechten Fahrbahnzustandes entsprach die Landesstraße L 6189 im Bereich Raifberg nicht mehr den heutigen modernen Verkehrserfordernissen, weshalb der NÖ Straßendienst gemeinsam mit der Stadtgemeinde Waidhofen/Ybbs eine Erneuerung der Fahrbahn von Kilometer 2,42 bis Kilometer 2,81 samt Errichtung eines neuen Gehsteiges und die Sanierung einer bestehenden Stützmauer beschlossen hat.

Nach Erneuerung der Einbauten (Kanal, Strom, Wasserversorgung …) durch die jeweiligen Einbautenträger, die im Sommer erfolgte, wurden die notwendigen Straßenbauarbeiten umgesetzt. Dabei wurde auf der gesamten Baulosfläche von rund 2.400 Quadratmetern die bestehende Fahrbahn inklusive Unterbau abgetragen und nach dem Einbau einer neuen Frostschutzschichte mit dem Aufbringen einer acht Zentimeter starken Tragschichte und einer drei Zentimeter starken Deckschichte wiederhergestellt. Anschließend wurde in diesem Bereich das schadhafte Geländer auf einer Länge von rund 220 Metern durch eine Leitschiene ersetzt und der Gehsteig erneuert.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 02742/9005-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Ing. Mag. Johannes Seiter

02742/9005-12174

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse