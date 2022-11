Erasmus+ fördert Breitensport

Europäischer Wissenstransfer zur Stärkung von Fairness, Werten und Zusammenhalt im Sport

Wien (OTS) - Breitensport wird 2023 der Sportschwerpunkt im EU-Programm Erasmus+ und entsprechend mit Budgetmitteln ausgestattet. Antragsberechtigt sind beim Aufruf ab 23. November 2022 alle im Breitensport aktiven Organisationen. Gefördert werden Kooperationspartnerschaften, um einen breiteren und inklusiveren Zugang zum Sportprogramm zu ermöglichen. Besonders ist die Förderung von dualen Karrieren von Sportlerinnen und Sportlern hervorzuheben. Die Sicherung der Integrität des Sports soll durch sogenannte Lernmobilität von Personal im Breitensport ins Ausland, die Zusammenarbeit von Organisationen und die Entwicklung politischer Strategien im Bereich Sport und körperliche Betätigung erreicht werden.

Werner Kogler, Vizekanzler und Sportminister: „Breitensport ist oft die Basis für eine Karriere als Leistungssportlerin oder Leistungssportler, zu dieser Basis kehren Athletinnen und Athleten dann oft als Trainer/innen und Funktionärinnen und Funktionäre zurück. Mit den Auslandserfahrungen und Lernmöglichkeiten fördern wir auch den Erfahrungsaustausch von Entscheidungsträgerinnen und -trägern und es wird zusätzliches Wissen generiert, das unseren Sportlerinnen und Sportlern zugutekommt.“

Mit Beginn 2023 koordiniert der OeAD als nationale Agentur für Erasmus+ auch den Sportbereich in Österreich. Zusätzlich zu den Erasmus+ Bereichen Bildung und Jugend werden auch im Sport Netzwerke, Partnerschaften und Auslandsaufenthalte von im Breitensport Tätigen gefördert. OeAD-Geschäftsführer Jakob Calice: „Der OeAD hat jahrzehntelanges Know-How in der Koordination von Erasmus+ und seinen Vorgängerprogrammen in Österreich. Es lag auf der Hand, dass diese Kompetenz auch im Bereich Sport genützt wird. Wir freuen uns auf die gemeinsame Umsetzung der Vorhaben und Projekte mit dem BMKÖS!“ Das Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlicher Dienst und Sport (BMKÖS) ist die nationale Behörde für Erasmus+ Sport.

Schwerpunkte von Erasmus+ Sport sind auch die Entwicklung der europäischen Dimension des Sports durch Förderung von Fairness, Werten und des Zusammenhalts sowie der Zusammenarbeit zwischen den für den Sport verantwortlichen Organisationen. Weiters gibt es kleine Partnerschaften mit kürzeren Laufzeiten und einfachen Anforderungen für beispielsweise weniger erfahrene Organisationen. Es werden zudem spezifische Ziele wie Lernmobilität von Personal im Sportbereich sowie die Zusammenarbeit, Qualität, Inklusion, Kreativität und Innovation auf der Ebene von Organisationen und politischen Strategien im Sportbereich gefördert.

Infos: sport.erasmusplus.at

Einreichung: ab sofort

Budget: rund 168.872 Euro

Einreichfrist: 23. Februar 2023

Rückfragen & Kontakt:

OeAD - Agentur für Bildung und Internationalisierung

Mag. Ursula Hilmar

01/534 08-270

presse @ oead.at

www.oead.at



Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport (BMKÖS)

Manfred Behr

Sport-Pressesprecher des Vizekanzlers und Sportministers Werner Kogler

+43 664 3976684

manfred.behr @ bmkoes.gv.at

www.bmkoes.gv.at