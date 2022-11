Gesundheitsminister Rauch besucht VIER PFOTEN Aktion gegen Pelzfarmen in der EU

Wien (OTS) - Am Freitag, 25. November 2022, ist der weltweite Fur Free Friday. VIER PFOTEN wird von 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr am Platz der Menschenrechte, 1070 Wien, eine Aktion gegen Pelzfarmen in der EU starten. Im Mittelpunkt steht ein riesiger aufblasbarer Fuchs. Dabei werden die TierschützerInnen auf die derzeit laufende Europäische Bürgerinitiative „Fur Free Europe“ hinweisen und bei den PassantInnen für Unterschriften werben. https://furfreeeurope.vier-pfoten.at/

Der für Tierschutz zuständige Bundesminister Johannes Rauch wird um 10.00 Uhr persönlich dazustoßen und seine Unterschrift abgeben.

In den Dämmerungsstunden (ab 17 Uhr) wird VIER PFOTEN an verschiedenen Plätzen in ganz Wien Pelzvideos und Pelzsujets projizieren lassen.

Die Standorte für die Videos und Sujets:

Neues Institutsgebäude, 1010 Wien

Burgring, Heldentor, 1010 Wien

Wien Mitte/Landstraße 1030 Wien

TU – Wiedner Hauptstraße, 1040 Wien

Secession/linke Wienzeile, 1010 Wien

Karlskirche, 1010 Wien

Karlsplatz U4, 1010 Wien

Passage Karlsplatz, 1010 Wien

Urban-Loritz-Platz, 1070 Wien

Stiftskirche z. Hl. Kreuz, Mariahilferstr. 22-24, 1060 Wien

Josefstädterstraße 65 (U6 Thaliastraße), 1080 Wien

Journalistinnen und Journalisten sind herzlich eingeladen, unsere Aktion und den Besuch des Ministers zu begleiten.

VIER PFOTEN Aktion gegen Pelzfarmen

Datum: 25.11.2022, 09:30 - 12:30 Uhr

Ort: Platz der Menschenrechte

Ecke Mariahilfer Straße/MuseumsQuartier, 1070 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Elisabeth Penz

Press Office Austria

VIER PFOTEN – Stiftung für Tierschutz

Linke Wienzeile 236, 1150 Wien



Tel: + 43 (0)1 895 02 02 - 66

Fax: + 43 (0)1 895 02 02 - 99

Mobil: + 43 (0)664 3086303

elisabeth.penz @ vier-pfoten.org

www.vier-pfoten.at www.vier-pfoten.org