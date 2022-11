Bezirksmuseum 21: „Damenspitz“-Konzert am Freitag

Beginn: 19.00 Uhr, Eintritt: 20 Euro, Infos: 0676/30 92 631

Wien (OTS/RK) - Liebhaber*innen deutschsprachiger Chansons sollen sich das Konzert des Duos „Damenspitz“ (Andrea Schlor, Saskia Fanta) am Freitag, 25. November, im Bezirksmuseum Floridsdorf (21., Prager Straße 33, im „Mautner Schlössl“) nicht entgehen lassen. Gemeinsam mit einem Instrumental-Quartett präsentieren die Künstlerinnen das Programm „Die Straße meines Lebens führt durch Floridsdorf“. Beginn: 19.00 Uhr. Saskia Fanta und Andrea Schlor interpretieren bei diesem Auftritt auch das Bezirkslied „Floridsdorf“ sowie die Queer-Hymne „So wie ich bin, so ist es gut“. Witzige, nachdenkliche und gesellschaftskritische Lieder tragen die Sängerinnen charmant vor und laden das Publikum zum Mitsingen ein. Eintritt: 20 Euro („Künstlerbeitrag“). Info und Reservierung: Telefon 0676/30 92 631.



Die Zuhörer*innen müssen die geltenden Corona-Vorschriften befolgen. Kongeniale musikalische Begleiter des Duos sind Kuno Trientbacher (Klavier), Franz Haselsteiner (Akkordeon), Peter Strutzenberger (Bass) und Paul Pozarek (Schlagzeug). Erteilung von Auskünften über weitere Veranstaltungen im Museum: Telefon 0664/55 66 973 (Leitung: Ferdinand Lesmeister). E-Mails an das ehrenamtliche Historiker*innen-Team: bm1210@bezirksmuseum.at.





