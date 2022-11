Nürnberger Christkindlesmarkt 2022: Vorfreude auf den traditionellen Markt (FOTO)

Nürnberg (ots) - Vom 25. November bis 24. Dezember 2022 findet der Nürnberger Christkindlesmarkt wieder traditionell im Herzen Nürnbergs, auf dem Hauptmarkt, statt. Erlebnisse rund um den Markt und ein verbessertes Online-Angebot sind das Hauptaugenmerk der Congress- und Tourismus-Zentrale Nürnberg (CTZ) in diesem Jahr.

Yvonne Coulin, Geschäftsführerin der CTZ, ist froh, dass der Christkindlesmarkt nach zwei Jahren Pause wieder wie gewohnt stattfinden kann: "Wir freuen uns auf einen traditionellen Markt mit Besucherinnen und Besuchern aus Deutschland und der ganzen Welt".

Übernachtungszahlen 2019 und Trend zu kurzfristigen Buchungen

Zuletzt fand der Christkindlesmarkt im Jahr 2019 statt. Der Dezember verzeichnete 343.988 Übernachtungen. Dabei entfielen rund zwei Drittel der Übernachtungen auf deutsche Gäste und ein Drittel auf internationale Gäste. "Der Sommer in diesem Jahr 2022 hat gezeigt, dass sich die Übernachtungszahlen in Nürnberg stabilisieren und der Trend zu kurzfristigen Buchungen sich weiterhin verstärkt - davon gehen wir auch zum Christkindlesmarkt aus", so Yvonne Coulin weiter.

Die Besucherbefragung zum Christkindlesmarkt 2019 hat ergeben, dass der Markt jeweils zu ein Drittel von Gästen aus Nürnberg, der Metropolregion sowie nationaler und internationaler Herkunft besucht wird. Darauf basieren alle Marketingmaßnahmen der CTZ.

Neuer Erlebnisweg lädt zum Entdecken des Nürnberger Christkindlesmarktes ein

In den Budengassen des Christkindlesmarktes lassen sich mit den Erlebniswegen, die als thematische Rundgänge konzipiert sind, versteckte Besonderheiten des Marktes aufspüren: Nürnberger Originale, kulinarische und regionale Leckereien sowie einzigartige Geschenkideen. Neu für den Christkindlesmarkt 2022 wurde ein Erlebnisweg kreiert, der zu den Lizenzprodukten führt. Der Rundgang leitet zu speziellen Buden, die die besonderen Artikel mit dem Christkindlesmarkt-Logo, wie zum Beispiel das Siegel-Set, die Punschmischung oder die Papiersterne, verkaufen. Zwei neue Lizenzprodukte, ein Schal und ein Lutscher mit Lebkuchengeschmack, sind in diesem Jahr neu dazugekommen.

Online-Angebote des Nürnberger Christkindlesmarktes

Der digitale Veranstaltungskalender auf der Webseite christkindlesmarkt.de enthält rund 400 Veranstaltungen zum Christkindlesmarkt - von Kirchenkonzerten über Weihnachtsausstellungen bis hin zu speziellen Weihnachtsführungen. Neu dieses Jahr ist der "Buchen"-Button, der direkt zur Online-Buchung mit Bezahlfunktion des Erlebnisses führt.

Neben dem digitalen Veranstaltungskalender ist auch der Budenplan online abrufbar, der mit einer Suche nach Produkten und Informationen über die Händlerinnen und Händler ausgestattet ist. Erweitert wurde der Budenplan in diesem Jahr um die Suche nach veganen und vegetarischen Produkten auf dem Markt.

Service für Reisebusse

Für nationale und internationale Reiseveranstalter wird das bewährte System zur Steuerung des Reisebusaufkommens auch dieses Jahr fortgesetzt. So stehen an der Grasersgasse, am Vesternertorgraben und in der Marienstraße wieder Aus- und Einstiegsstellen für die Gäste zur Verfügung. Das Busteam kann für die Zeit des Aufenthalts den Bussonderparkplatz an der Bayernstraße ansteuern. Bei der Einfahrt erwartet die Fahrerinnen und Fahrer ein Willkommenspaket mit Elisenlebkuchen von Lebkuchen-Schmidt, Gutscheine für Bratwurstbrötchen und Getränke sowie auf Wunsch ein Ticket für den ÖPNV.

Weihnachten in den Nürnberger Quartieren

Besonders zur Weihnachtszeit lädt die Web-App der Nürnberger Quartiere alle Besucherinnen und Besucher ein, versteckt in den Gassen der Altstadt, kleine inhabergeführte Restaurants sowie Tipps für besondere Geschenke zu entdecken. Ab dem 25. November 2022 findet man unter quartiere-nuernberg.de neben kulturellen Highlights oder weihnachtlichen Köstlichkeiten auch verschiedene Coupons, die zu einem Spaziergang durch die Innenstadt einladen.

