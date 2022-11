Neue ÖIF-Kurse zum Thema Energiesparen für Migrant/innen

Zuwander/innen erhalten in Seminaren Grundlagenwissen zum Stromsparen und zum nachhaltigen Umgang mit Ressourcen

Wien (OTS) - Zum ersten Kälteeinbruch dieses Winters stellt der Österreichische Integrationsfonds (ÖIF) ein neues Informationsangebot für Zuwander/innen vor und bietet in allen Bundesländern Seminare zum Energiesparen und zum nachhaltigen Umgang mit Energie. Die neuen ÖIF-Seminare richten sich vorrangig an Migrant/innen mit geringen Deutschkenntnissen, stehen aber allen Interessierten offen. Vermittelt werden gemeinsam mit regionalen Partnerorganisationen Tipps für richtiges Heizen, Lüften und Stromnutzung im Alltag sowie Hintergrundwissen über Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz.

Konkrete Tipps für den Alltag

Vor allem Zuwander/innen aus wärmeren Regionen seien bisher oft nicht mit den Grundlagen des Energiesparens vertraut, weiß Mirela Memic, Leiterin des Bereichs Werte und Orientierung im ÖIF: „Viele Zuwanderinnen und Zuwanderer haben großes Interesse am sparsamen Umgang mit Strom, Wasser und Energie; vor dem Hintergrund steigender Energiepreise gehen bei uns dazu auch mehr Fragen ein. Die neuen Energiespar-Seminare ergänzen das breite Informations- und Seminarangebot des ÖIF und vermitteln den Teilnehmerinnen und Teilnehmern Grundlagenwissen und ganz konkrete Tipps und Werkzeuge für den Alltag.“

Bundesweite Workshops mit Energiepartnern

Gemeinsam mit regionalen Partnerorganisationen wie etwa Wien Energie, Energie Tirol, der Energie- und Umweltagentur des Landes Niederösterreich, dem Klimabündnis Salzburg oder dem Klimabündnis Kärnten werden die ÖIF-Workshops in ganz Österreich angeboten. Gehalten werden diese von zertifizierten ÖIF-Trainer/innen, die von ausgewählten Expert/innen aus der Praxis begleitet werden. Die Kurse werden bei Bedarf in die entsprechende Herkunftssprache, wie etwa Dari/Farsi oder auch Arabisch gedolmetscht, so können wichtige Fragen zum Thema direkt beantwortet werden.

Weitere Termine im November und Dezember in West- und Ostösterreich

Ziel ist es, die ökologische und finanzielle Dimension des Energiesparens zu beleuchten und praktikable Wege aufzuzeigen, um den eigenen Energieverbrauch zu senken. Die nächsten Termine finden am 25. November in Salzburg mit dem Klimabündnis Salzburg, am 28. November mit Energie Tirol sowie mit dem Klimabündnis Kärnten am 12. Dezember statt. Zusätzlich gibt es in der Bundeshauptstadt weitere Workshops und Führungen mit Wien Energie (18.11., 02.12. sowie 16.12.). Anmeldungen zu den Seminaren, die allen Interessierten und besonders Migrant/innen offenstehen, sind in den ÖIF-Integrationszentren in jeder Landeshauptstadt möglich: www.integrationsfonds.at/themen/beratung/.

