Neuer Spendenrekord beim 6. Kinderhilfelauf Amstetten

Spendenscheck über 33.964,89 Euro für die MALTESER Kinderhilfe

Amstetten (OTS) - 23. November 2022 – Ein neuer Rekord wurde beim 6. Kinderhilfelauf und 3. Virtual Run erzielt. Ingesamt wurden 33.964,89 Euro an Spendenerlösen erzielt, die nun den Bewohnern des Hilde Umdasch Hauses der Malteser Kinderhilfe zugute kommen. Der Spendenscheck wurde in Anwesenheit von Bürgermeister Christian Haberhauer durch Reinhard Gruber, Initiator des Kinderhilfelaufs und Obmann des Vereins Heilsport-Team, übergeben.

Hausleiterin Petra Hellmich zeigte sich überwältigt von der Hilfsbereitschaft und dem unermüdlichen Einsatz aller Beteiligten: „Von Herzen Danke für diese wunderbare Unterstützung und die großzügigen Spenden. Damit haben wir die Möglichkeit, unsere Kinder bestmöglich zu fördern und dringend notwendige Anschaffungen für sie zu tätigen.“

Reinhard Gruber richtete ebenfalls seinen Dank an die Unterstützer, insbesondere an die Sponsoren: „Ohne unsere engagierten Sponsoren wäre der Kinderhilfelauf Amstetten gar nicht umsetzbar. Vor allem unseren langjährigen, treuen Hauptsponsoren – Mondi Release Liner Austria, Sparkasse Amstetten, Sportstadt Amstetten, Swarco Road Marking Systems, Umdasch Group und Intersport Winninger – gebührt aufrichtiger Dank und ebenso allen weiteren Sponsoren und Unternehmen, die für unsere Tombola Preise gespendet haben.“

Herzlich bedankt wurden auch die fleißigen Helferinnen und Helfer rund um den Kinderhilfelauf – insbesondere die Bäuerinnen aus dem Bezirk Amstetten, die köstliche Mehlspeisen für das Finisher-Buffet zur Verfügung gestellt haben. Ein großes Danke ging weiters an den Mostviertler Bildungshof Gießhübl, an die Bundeswehr und Jugend-Feuerwehr Greinsfurth, an die Cheerleader des Thunders Tanzsportverein sowie an Oliver Gratzer für seine Fotobox.

Der nächste Kinderhilfelauf Amstetten findet am 1. Oktober 2023, der Virtual Run von 28. September bis 1. Oktober 2023 statt.

