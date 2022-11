15. Bezirk: Broschüre „Adelige, Mönche, Feuergewehre…“

Wien (OTS/RK) - Wissenswertes über eines der ältesten „Grätzln“ des 15. Bezirkes enthält eine neue Broschüre aus der Reihe „Edition BM 15“. Die 180 Seiten starke Publikation hat den Titel „Adelige, Mönche, Feuergewehre und Bier“ und wird am Freitag, 25. November, im Bezirksmuseum Rudolfsheim-Fünfhaus (15., Rosinagasse 4) vorgestellt. Anfang der Präsentation: 17.30 Uhr. Autorin des Werks ist die ehrenamtlich arbeitende Bezirkshistorikerin Eva Anna Welles, die über 2,5 Jahre dafür intensiv recherchiert hat. Der Eintritt ist kostenlos. Spenden für das Museum sind stets willkommen. Auskunft und Anmeldung: Telefon 0664/249 54 17 (Museumsleitung: Brigitte Neichl). Weitere Informationen via E-Mail: bm1150@bezirksmuseum.at.



Die freiwillig engagierte Museumsmannschaft bittet die Gäste um Beachtung der geltenden Corona-Richtlinien. Außerdem muss das Publikum bei dieser Veranstaltung eigene FFP2-Schutzmasken benützen. Welles berichtet in der Broschüre zum Beispiel über Persönlichkeiten aus vergangener Zeit und über „Karmeliterhof, Gewehrfabrik, Brauhaus und Co.“ Der Band 14 der Reihe „Edition Bezirksmuseum 15“ ist im „Museums-Shop“ um 13 Euro erhältlich (Unkostenbeitrag). Auch eine Zusendung ist möglich (Spesen: 5 Euro). Bestellungen per E-Mail: office@bm15.at.





Allgemeine Informationen:

Autorin und Bezirkshistorikerin Eva Anna Welles: https://eva-anna-welles.jimdofree.com/über-mich

Bezirksmuseum Rudolfsheim-Fünfhaus: www.bezirksmuseum.at

Veranstaltungen im 15. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/rudolfsheim-fuenfhaus/





