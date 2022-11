Wirtschaftsbund pocht weiter auf Arbeitsmarktreform

Egger: „Alle Beteiligten müssen sich zusammenraufen“

Wien (OTS) - „Durch die ‚laissez-faire‘ – Politik der Grünen bei der Arbeitsmarktreform steht die Zukunft unserer Volkswirtschaft auf dem Spiel. Viele Betriebe stehen mit dem Rücken zur Wand und müssen Aufträge ablehnen, weil ihnen das Personal fehlt. In Kombination mit der Energiekrise bringen Arbeits- und Fachkräftemangel Unternehmerinnen und Unternehmer an den Rand ihrer Existenz. Trotz des großen Einsatzes von Arbeitsminister Martin Kocher konnten die Koalitionspartner sich nicht einigen. Es ist ein Trauerspiel, dass die Grünen die Dringlichkeit der Arbeitsmarktreform offensichtlich nicht erkennen und parteipolitisches Hickhack vor das Wohl unserer Bevölkerung und unseres Wirtschaftsstandortes stellen. Das ist grob fahrlässig. Wir laden dazu ein, dass alle Beteiligten sich zusammenraufen und eine Arbeitsmarktreform noch diese Legislaturperiode auf den Tisch legen. Wir sind bereit!“, so WB-Generalsekretär und Abg. z. NR. Kurt Egger.

