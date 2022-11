„Guten Morgen Österreich“ sendet ab 28. November aus neuem Studio im ORF-Zentrum

Wien (OTS) - Ab Montag, dem 28. November 2022, weckt das Moderatorenteam rund um Eva Pölzl die Zuseherinnen und Zuseher aus einem neuen „Guten Morgen Österreich“-Studio im ORF-Zentrum am Küniglberg. Das Sendungskonzept bleibt in bewährter Weise erhalten:

Ein täglicher Mix aus Information, Service und Unterhaltung gepaart mit Live-Schaltungen aus ganz Österreich lässt das Publikum von Montag bis Freitag ab 6.30 Uhr in ORF 2 gut informiert in den Tag starten. Auch „Fit mit Philipp“, Philipp Jelineks optimales Bewegungsprogramm für alle Altersklassen, kommt im Rahmen des ORF-Frühfernsehens ab kommender Woche jeweils ab 9.10 Uhr in ORF 2 aus dem neuen Studio.

ORF-2-Channelmanager Alexander Hofer: „Nach zwei Jahren des Lebens im Dauerprovisorium ein guter Zeitpunkt für neuen Look“

„Die Sendung ‚Guten Morgen Österreich‘ hat sich seit den Anfängen 2016 hervorragend weiterentwickelt. Bei einer täglichen Live-Sendung kann man leichte Entwicklungsschritte immer wieder vornehmen und so war jetzt die Entscheidung nach zwei Jahren des coronabedingten Lebens im Dauerprovisorium ein guter Zeitpunkt zu sagen, wir statten diese zweieinhalbstündige Live-Sendung so aus, dass sich das Publikum, die Gäste und das Team wohlfühlen, geben einen neuen Look und gehen mit einem neuen Studio in eine nächste gute und erfolgreiche Zeit.“

Sendungsverantwortliche Anukis Aichholzer: „Neues Zuhause für ‚Guten Morgen Österreich‘“

„Der Studiobau war Teamarbeit de luxe. Während der letzten Monate habe ich von meinen Kolleginnen und Kollegen nie gehört, dass etwas nicht geht. Das zeigt, wie sehr alle Gewerke – von Technik über Redaktion bis hin zur Produktion – gemeinsam für die Sendung brennen und nur das Beste schaffen möchten. Die angenehme Atmosphäre des neuen Studios ist genau die richtige, um positiv in den Tag zu starten.“

Moderatorin Eva Pölzl zum neuen Studio: „Jetzt ist es an der Zeit, sesshaft zu werden“

„Unsere Sendung hatte im Laufe der Jahre viele Zuhause. Wir waren vier Jahre lang im ganzen Land unterwegs – wöchentlich in einem anderen Bundesland, täglich an einem neuen Ort. Jetzt ist es an der Zeit, sesshaft zu werden. Unser neues Studio ist ein wunderbarer Ort mitten im ORF-Zentrum, wo wir lieb gewonnene Elemente der Sendung weiter pflegen und unsere Gäste an den Frühstückstisch bitten werden. Und wir bleiben über Live-Schalten mit unseren Kolleginnen und Kollegen aus den Bundesländern verbunden. Wir werden auch die neuen Aussichten von ‚Guten Morgen Österreich‘ genießen, im wahrsten Sinne des Wortes mit Blick auf unseren Garten – ich freue mich sehr darauf!"

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at