Die ORF-III-Höhepunkte der nächsten Woche: „Land der Berge“ mit Marlies Raich, „Tafelrunde Spezial“ und weitere neue Dokus

Von 28. November bis 4. Dezember 2022

Wien (OTS) - „ORF Themenmontag“ zum Thema Online-Shopping

Der „ORF III Themenmontag“ am 28. November 2022 befasst sich in zwei Dokumentationen mit dem Online-Shopping: Zunächst lässt der Film „Amazon gegen Einzelhandel“ (20.15 Uhr) Konsumentenschützer zu Wort kommen und hinterfragt günstige Preise des amerikanischen Online-Riesen. Anschließend macht der Film „Die Tricks im Online-Handel“ (21.05 Uhr) auf die Gefahren von Fakeshops im Internet aufmerksam. Die Sendung geht gefälschten Kundenbewertungen, schlauen Werbemaschen und vermeintlich attraktiven Gewinnspielen auf den Grund.

Schwerpunkt Energiekrise: Neue „Erbe Österreich“ und „zeit.geschichte“-Produktionen

Am Dienstag, dem 29. November, zeigt ORF III die Neuproduktion „Wiener Heizen – eine Großstadt kämpft gegen die Kälte“ (20.15 Uhr). Der von Alexander Flatow und Lukas Halder gestaltete „Erbe Österreich“-Film beschäftigt sich mit dem Heizsystem der österreichischen Hauptstadt vor der Nutzung von Öl und Gas. Besonders die Verwendung von Holz als Heizstoff bedurfte eines enormen logistischen Aufwands.

Mittlerweile sind Erdöl und Erdgas zwei der wichtigsten, wenn auch umstrittensten, Energiequellen geworden. Zu diesem Thema präsentiert ORF III am Samstag, dem 3. Dezember, zwei neue „zeit.geschichte“-Ausgaben: Die Dokumentation „Schwarzes Gold – Geschichte der Ölindustrie in Österreich“ (20.15 Uhr) von Alfred Schwarz befasst sich mit der Historie der heimischen Erdölindustrie sowie mit der gegenwärtigen Energiekrise. Die anschließende Produktion „Gute Geschäfte – Geschichte der Gasversorgung in Österreich“ (21.05 Uhr) von Werner Müller erzählt von Gaslieferverträgen mit der Sowjetunion und dem Bau österreichischer Gaswerke.

Premieren für „Heimat Österreich“, „Landleben“ und „Land der Berge“

Am Mittwoch, dem 30. November, begleitet Alfred Ninaus in seiner Dokumentation „Von der Soboth in die Weinebene“ (20.15 Uhr) lokale Bewohner/innen aus dem steirischen Schilcherland mit der Kamera. In dieser neuen „Heimat Österreich“-Produktion melden sich Landwirte, Tischler und Künstler aus der hochalpinen Region zu Wort. „Im Mostviertel“ (21.05 Uhr) sieht sich die anschließende „Landleben“-Produktion um: Gestalter Christian Papke kommt auf seiner filmischen Reise u. a. durch das Traisen-, das Gölsen- und das Pielachtal.

„Land der Berge“ widmet sich am Donnerstag, dem 1. Dezember, mit der Neuproduktion „Winter in der Tiroler Zugspitzregion mit Marlies Raich“ (20.15 Uhr) den Mythen und Legenden dieser imposanten Bergwelt. Und natürlich lässt sich die ehemalige Skirennläuferin dabei eine Abfahrt Richtung Tal nicht nehmen.

„ORF-III-Künstlergespräche“ mit Birgit Minichmayr, „Die Tafelrunde Spezial“ zur 50. Folge

Am 1. Dezember lädt „Kultur Heute“ um 19.45 Uhr zur zweiten Folge der neuen „ORF-III-Künstlergespräche“. Moderator Peter Fässlacher unterhält sich mit Schauspielstar Birgit Minichmayr über Karriere und Privatleben. Nach „Politik Live“ (21.05 Uhr) feiert „Die Tafelrunde“ (21.55 Uhr) in einer Spezialausgabe ihre 50. Sendung und lässt die besten Momente aus vier Jahren Revue passieren. Wie immer mit dabei:

die bekanntesten Kabarettistinnen und Kabarettisten des Landes.

