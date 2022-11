VPNÖ-Ebner: Bundespolitiker, die das Vertrauen in die Politik weiter zerstören, sollen in Wien bleiben

St. Pölten (OTS) - „Bundespolitiker, wie Beate Meinl-Reisinger, die das Vertrauen in die Politik weiter zerstören und mit Untergriffen und Unterstellungen das Klima zur Zusammenarbeit weiter vergiften und keinen sinnvollen Beitrag für Niederösterreich leisten, sollen in Wien bleiben. Die Gespräche für eine Vertrauensallianz zwischen den Landesparteien zeigen bereits eines, dass es in Niederösterreich im Gegensatz zum Bund eine gute und sachliche Gesprächsbasis zwischen allen Parteien im Sinne des Landes gibt“, kommentiert VPNÖ-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner die heutige Pressekonferenz der NEOS Niederösterreich.

