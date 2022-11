ÖAAB-Zarits ad Gehaltsverhandlungen für den öffentlichen Dienst: Dank und Anerkennung an Norbert Schnedl zu dem erfolgreichen Abschluss

Norbert Schnedl kennt klar die Sorgen der Menschen und setzt sich für die Anliegen der arbeitenden Menschen ein, so ÖAAB-Generalsekretär Zarits

Wien (OTS) - „Norbert Schnedl hat bei den Gehaltsverhandlungen ein hohes Arbeitstempo an den Tag gelegt, und ist seiner konstruktiven Linie treu geblieben. In nur drei Verhandlungsrunden ist ihm und seinem Team ein hervorragendes Ergebnis für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Öffentlichen Dienstes gelungen. Im Namen des ÖAAB danke ich für den Einsatz und gratuliere zu den erreichten durchschnittlichen 7,32 Prozent“, so ÖAAB-Generalsekretär Abg.z.NR Christoph Zarits.



„Die hohe Inflation der vergangenen Monate trifft uns alle. Umso wichtiger ist, für die arbeitenden Menschen ein klares Zeichen zu setzen, dass die Politik für sie da ist. In diesem ordentlichen Gehaltabschluss wird auf die Teuerung für die öffentlich Bediensteten entsprechend reagiert und zeigt deutlich die Wertschätzung für ihre Arbeit. Ich freue mich für die Beamtinnen und Beamten“, betont Zarits abschließend.





