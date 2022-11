Würdigungspreise für Masterarbeiten der IMC FH Krems

Das Wissenschaftsministerium hat Studierende für herausragende Leistungen mit einem Würdigungspreis ausgezeichnet – darunter zwei Studierende der IMC FH Krems.

Krems (OTS) - Das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung zeichnet seit 1990 jährlich Studierende mit einem Preisgeld von je EUR 3.000 für die besten Diplom- und Masterabschlüsse an österreichischen Hochschulen aus. Im Jahr 2022 dürfen sich Teresemary Thondanpallil im Studiengang Medical and Pharmaceutical Biotechnology und Cora Dearing im Studiengang Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagement über Preise freuen.

IMC Biotechs sind bereit für die Forschungswelt

Teresemary Thondanpallil hat sich in ihrer Masterarbeit „Pharmacological Inhibition of CDK6 and epigenetic modulators in AML in vitro models” mit einem CDK-Inhibitor und epigenetischen Modulatoren im Zellzyklus von AML-Zellen beschäftigt, die die Zellteilung und -vermehrung stoppen können. Akute myeloische Leukämie (AML) ist die häufigste Form von Blutkrebs. „Die Kombination von Palbociclib und epigenetischen Medikamenten in der Behandlung zeigte synergistische Wirkungen durch die Hemmung von Wachstum und Vermehrung der AML-Zellen“, so Thondanpallil. Die Ergebnisse ihrer Arbeit, die sie mithilfe einfacher Labormethoden erzielte, könnten künftig die Behandlung von AMP-Patientinnen und -Patienten verbessern.

Den Würdigungspreis bezeichnet sie als größte Anerkennung, die sie in ihrer Studienzeit erhalten hat. „Dieser Preis ist sowohl für mich als auch für zukünftige Biotechs die Bestätigung, dass wir als Biotechs der IMC FH Krems bestens für die medizinische und pharmazeutische Welt vorbereitet sind“, ist Thondanpalli überzeugt. Die Wissenschaftlerin hat sowohl den Bachelor als auch den Master in Medical and Pharmaceutical Biotechnology an der IMC FH Krems mit ausgezeichnetem Erfolg abgeschlossen.

Transformation von Sozialunternehmen in Richtung Degrowth

„Fortschritt durch Rückbesinnung oder Business as usual? Eine Analyse österreichischer Sozialunternehmen bezüglich ihrer Ausrichtung gemäß den Prinzipien eines Degrowth-Unternehmens“ lautet der Titel der Masterarbeit von Cora Dearing im Studiengang Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagement an der IMC FH Krems. Mittels Degrowth soll im Rahmen eines qualitativen Wandels eine radikale politische und ökonomische Neuorganisation stattfinden. Durch eine gerechte Verringerung von Produktion und Konsum wird darin letztendlich eine auf Lebensqualität und zwischenmenschliche Beziehungen fokussierte Gesellschaftsform innerhalb der ökologischen Grenzen erreicht. Im Zuge von Dearings Befragungen von Sozialunternehmen stellte sich heraus, dass parallel zu einer Entwicklung in Richtung Degrowth auf der Unternehmensebene eine multidimensionale, sozioökonomische Transformation stattfinden muss, damit insgesamt ein gerechter Übergang zur konkreten Utopie Degrowth möglich ist.

„Dass eine Arbeit zu einem alternativen Wirtschaftskonzept wie Degrowth ausgezeichnet wird, halte ich für ein wichtiges Zeichen“, freut sich Dearing über den Würdigungspreis. Cora Dearing hat sich nach ihrem Bachelor-Studium Tourismusmanagement für den berufsbegleitenden Master-Studiengang Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagement an der IMC FH Krems entschieden, der sie vor allem durch den Mix aus Naturwissenschaften und Wirtschafts- und Kommunikationslehre begeistert.

