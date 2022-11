Margareten: „Wohnzimmer-Konzert“ mit Blau und Kern

Auskunft und Anmeldung für 25.11.: Tel. 0699/19 66 22 42

Wien (OTS/RK) - 2014 wurde das Kultur-Projekt „Liedermacherinnen Liedermacher Lounge“ ins Leben gerufen und mittlerweile geht die Veranstaltungsreihe in fünf Bezirken über die Bühne. Nächste Station: Am Freitag, 25. November, ab 20.00 Uhr, treten Katie Kern und Andre Blau (beide: Gitarren, Gesang, Komposition) im Lokal des Vereins „reading!! room“ (5., Anzengrubergasse 19/1) auf. Als Gast-Musikus wirkt „Flow Bandit“ mit. Besucher*innen dieses unterhaltsamen „Wohnzimmer-Konzerts“ haben sich an die aktuellen Corona-Regeln zu halten. Das ehrenamtlich agierende „read!!ing room“-Team ersucht das Publikum um „Kultur-Beiträge“ (Vorschlag: ab 5 Euro). Info und Anmeldung: Telefon 0699/19 66 22 42 (Vereinssprecher Neil Y. Tresher). Kontaktaufnahme via E-Mail: schreibtisch@readingroom.at.



Allgemeine Informationen:

Liedermacherinnen Liedermacher Lounge (LLL): www.radio-sgt.com/liedermacherinnen-liedermacher-lounge

Kultur-Verein „read!!ing room“: www.readingroom.at

Veranstaltungen im 5. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/margareten/



(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse