Partnerschaft Flimmit und Filmakademie Wien: Werkschau 22 „Neue Perspektiven“

Wien (OTS) - Seit Jahren ist die Werkschau der Filmakademie Wien ein Fixpunkt nicht nur des Studienjahres, sondern auch der heimischen Filmlandschaft. Im Rahmen dieser Veranstaltung werden Einblicke in das aktuelle filmische Schaffen der Studierenden geboten. Vom 22. bis 25. November 2022 präsentiert die Filmakademie in ausgewählten Kinos in Wien nun die Arbeiten der der Nachwuchsfilmemacher/innen – von exklusiven Premieren bis hin zu festivalerprobten Filmen. Erstmals streamt Flimmit heuer ab 23. November eine eigene Kollektion dieser Produktionen: Unter dem Titel „Neue Perspektiven. Die Werkschau der Filmakademie Wien auf Flimmit“

(https://flimmit.at/werkschau-2022/collections/147) werden sowohl

Filme der heurigen Werkschau als auch Arbeiten der Ausgabe 2021 zu sehen sein.

Wolfgang Höfer, Flimmit-Chef: „Neue Perspektiven auf uns, die Gesellschaft, das Zusammenleben – das ist es, was junge Filmemacherinnen und -macher oft thematisieren. Wir freuen uns ganz besonders auf die herausragenden Arbeiten der jungen Kreativen der Filmakademie Wien. Damit stehen die Beiträge der nächsten Generation gleichrangig neben den erfolgreichsten österreichischen Filmen und Serien auf Flimmit zur Verfügung.“

Danny Krausz, Institutsleiter der Filmakademie Wien: „Die Werkschau ist ein Ergebnis unseres gemeinsamen Handelns, auf das wir alle stolz sein dürfen, die jüngsten internationalen Auszeichnungen belegen das. Die Filmakademie Wien will die Sichtbarkeit der Werke ihrer Studierenden erweitern und vorantreiben – Flimmit ist dabei ein willkommener Partner."

Infos zum Programm

Zwei der Filme, die am 22. November die Werkschau im Gartenbaukino eröffnen, werden auch ab 23. November 2022 auf Flimmit im Stream verfügbar sein: Im mehrfach ausgezeichneten Kurzspielfilm „Cranberry Juice“ begibt sich die Protagonistin auf eine schmerzhafte Suche nach Linderung ihrer Beschwerden. Der „Beste Nachwuchsfilm“ der Diagonale 2022, „Alles ist hin“, erzählt von zwei Menschen, die unterschiedlicher nicht sein könnten und dennoch gemeinsame Baustellen entdecken.

Ebenfalls Teil der Kollektion und der heurigen Veranstaltung ist der Kurzspielfilm „Lullaby“, der den Max Ophüls Preis 2022 für den besten Kurzfilm erhielt und auf zahlreichen Festivals, darunter beim renommierten Karlovy Vary International Film Festival im Rahmen der FUTURE FRAMES, zu sehen war. In „Vote!“ erhalten die Zusehenden Einblicke in einen grotesken Jazzclub, der nach seinen eigenen Regeln spielt, und im brandneuen Kurzspielfilm „Inertia“ kommt es sogar zum Kontakt mit einem fernen Kometen.

Abgerundet wird die Kollektion von Filmen, die bei der Werkschau der Filmakademie Wien 2021 im Kino präsentiert wurden: „Mein Hosenschlitz ist offen. Wie mein Herz“ wurde im vergangenen Jahr als exklusive Preview gezeigt und war seitdem im Programm vieler Festivals. Der Film führt das Publikum sehr humorvoll und soundintensiv in den erotischen Tagtraum einer jungen Frau. Der Horror-Mystery-Film „Echthaar“ über einen mysteriösen Friseursalon war u. a. bei Festivals in den USA, Spanien, Japan oder Finnland zu sehen und konnte zahlreiche Preise für sich verbuchen. Der Kurzdokumentarfilm „Bato Nebo“ nimmt das Publikum mit in die musikalische Landschaft Georgiens. Ebenfalls Teil der Kollektion ist die kurze Doku „Battlefield“, die eine militärische Choreografie zwischen Idyll und Tristesse wiedergibt. Weiters steht auch der Dokumentarfilm „Soldat Ahmet“ auf dem Flimmit-Programm.)

