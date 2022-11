ProSiebenSat.1 PULS 4 startet Traineeprogramm „4JOURNALISM“

Ab Februar 2023 bietet ProSiebenSat.1 PULS 4 erstmals ein Journalismus-Traineeship-Programm. Bewerbungen sind ab sofort bis 31. Jänner unter jobs.prosiebensat1puls4.com möglich.

Wien (OTS) - Ab Februar 2023 startet ProSiebenSat.1 PULS 4 mit „4JOURNALISM“ das erste einjährige Traineeship-Programm speziell im Bereich Journalismus und bietet jungen Nachwuchs-Talenten damit eine umfassende Einstiegschance in die journalistische Praxis.

Mit dem am schnellsten wachsenden Newssender PULS 24, spannenden Talk Formaten wie "Pro & Contra" und „Milborn“ und seriöser News-Berichterstattung auf all ihren Sendern leistet ProSiebenSat.1 PULS 4 als größtes privates Medienhaus Österreichs einen wesentlichen Beitrag zu Public Value und Qualitätsjournalismus in Österreich.

Im 3-monatigen Rotationsprinzip bekommen Teilnehmer:innen einen gesamtheitlichen Einblick in der Nachrichtenredaktion von PULS 24 unter der Leitung von Chefredakteur Stefan Kaltenbrunner, als auch im Team der PULS 24 Online-Redaktion. Weitere Stationen sind die Bereiche Talk und Magazin unter Leitung von PULS 4 & PULS 24 Infochefin Corinna Milborn und Österreichs erstes Frühstücksfernsehen Café Puls. Nach dem durchlaufen der Rotationen kann der oder die Teilnehmer:in ihre/seine Fähigkeiten in weiteren sechs Monaten in der Redaktion ihrer Wahl vertiefen. Begleitet wird das Traineeship durch verschiedene Workshops, Trainings, Mentorings und viele weitere Entwicklungsmöglichkeiten.

Corinna Milborn: „Qualitätsjournalismus ist essenziell für Österreichs Medienlandschaft und ein Grundpfeiler unserer Demokratie. Eine qualitative, journalistische Ausbildung bildet die Basis dafür. Mit unserem Traineeprogramm „4JOURNALISM“ möchten wir junge Nachwuchstalente fördern und ihnen die Möglichkeit geben, ihr Talent in der täglichen journalistischen Praxis unter Beweis zu stellen.“

„PULS 24 hat sich mit seriösem Journalismus, sachlicher Information und detaillierten Hintergrundinformationen bestens in der österreichischen Medienlandschaft etabliert. Dafür ist eine großartige Redaktion verantwortlich, die tagtäglich ihr bestes gibt. Wir möchten diese geradlinige Public Value Positionierung mit unserem Ausbildungsprogramm weiter stärken“, sagt Stefan Kaltenbrunner.

Das Traineeship „4JOURNALISM“ der PULS 4-ATV-Gruppe wird durch Mittel aus den kulturellen Einrichtungen der Verwertungsgesellschaft Rundfunk unterstützt. Bewerbungen sind bis 31. Jänner 2023 unter: https://jobs.prosiebensat1puls4.com/Trainee-4JOURNALISM-mwd-de-f657.html möglich.

Rückfragen & Kontakt:

Stephanie Woloch

stephanie.woloch @ prosiebensat1puls4.com