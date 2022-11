Grüne Wien/Berner: Echter Kinderschutz braucht ausreichend Mittel

Wien (OTS) - „Ein echter Kinderschutz, der seinen Namen auch verdient, braucht ausreichend budgetäre Mittel – sonst bleibt der Ruf nach Kinderschutz eine reine PR-Maßnahme“, so die Familiensprecherin der Grünen Wien, Ursula Berner.

Ein wirksames Kinderschutzkonzept holt alle beteiligten Parteien ins Boot, indem er Bewusstsein bei Eltern und Betreuungspersonal schafft und Kinder in ihrer Resilienz stärkt. Es ist ein Prozess der – professionell begleitet - bis zu einem Jahr dauert. Das Aufgabenspektrum einer/s Kinderschutzbeauftragten ist breit: nach einer Risikoanalyse wird ein Verhaltenskodex erarbeitet, ein Beschwerde- und Fallmanagement implementiert sowie Kolleg:innen und Eltern geschult. Die Kinder müssen in die Analyse und in den Erarbeitungsprozess einbezogen werden. Sie müssen kindgerecht über ihre Rechte und den Kinderschutz informiert werden. „Kurz gesagt: eine nachhaltige Implementierung eines Kinderschutzkonzeptes braucht Ressourcen und daher auch eine Finanzierung“, so Berner.

Die vorliegende Gesetzesnovelle hat hingegen keine finanzielle Unterstützung für die Umsetzung der Kinderschutzkonzepte für Trägerorganisationen und Tageseltern vorgesehen. Schon jetzt können in den Kindergärten wegen massiven Personalmangels manche pädagogischen Aufgaben nicht erfüllt werden: zu viele Kinder in den Gruppen, kaum Zeit für Vorbereitung oder Fortbildung führen zu Dauerstress. Das ist die Gemengelage, in der Übergriffe leicht übersehen werden und in Krisen nicht schnell und effizient gehandelt werden kann. Insbesondere für Tageseltern ist der unbezahlte zusätzliche Zeitaufwand für die Erstellung und Implementierung eines Kinderschutzkonzeptes überfordernd. Ohne zusätzliche Ressourcen, Umstrukturierungen in der Ausbildung und Anreizsysteme kann sich die Situation kaum verbessern.

„Wenn hier keine finanzielle Abfederung und strukturelle Entlastung mitgeplant wird, steht zu befürchten, das die Kinderschutzkonzepte nicht umgesetzt werden können und ein reines Lippenbekenntnis bleiben. Deshalb lehnen wir diese Gesetzesnovelle ab“, so Berner. Die Grünen Wien fordern ausreichend budgetäre Mittel für die Einsetzung eines Wiener Kinderschutzkonzeptes.

