Zukunftskompetenzen vermitteln: innovative Plattform lörn unterstützt Lehrende

Wien (OTS) - In einer sich ständig verändernden Welt haben Lehrer*innen die Aufgabe, junge Menschen auf eine Zukunft vorzubereiten, die wir uns heute noch nicht vorstellen können. Dazu wären flexible, praxisnahe Fortbildungen wichtig. Die innovative Plattform lörn soll Lücken im bestehenden Angebot füllen.

Lehrer*innen müssen in der heutigen Zeit flexibler sein denn je. Denn obwohl noch nicht abzusehen ist, welche Berufe und Fähigkeiten in Zukunft benötigt werden, sollen sie schon heute junge Menschen darauf vorbereiten. Sie sollen daher fächerübergreifende Kompetenzen vermitteln, innovativ und mit digitalen Tools unterrichten, gute Elternarbeit leisten und spannende Schulveranstaltungen organisieren. Durch überfrachtete Lehrpläne, Mangel an Lehrpersonen und mehrsprachige Klassen sind sie jedoch ohnehin stark gefordert. „ Der Job als Lehrer*in ist herausfordernd und enorm anstrengend. Die Anforderungen, die an diese Berufsgruppe von der Gesellschaft, der Politik und den Eltern gestellt werden, nehmen ständig zu. Kein Wunder, dass sich Lehrpersonen unter Druck und zum Teil sogar überfordert fühlen, all diesen Erwartungen gerecht zu werden. Was wir tun können, ist, Pädagog*innen durch praxisrelevante Fortbildungen dabei zu unterstützen, diese neuen Anforderungen zu erfüllen “, so Maximilian Schulyok, Geschäftsführer des öbv (Österreichischer Bundesverlag).

Umfrage zeigt Aufholbedarf in Lehrer*innenfortbildung

Eine Umfrage, die vom öbv Anfang 2022 unter 514 Lehrkräften aller Schulformen österreichweit durchgeführt wurde, zeigt jedoch, dass es bei den Fortbildungen durchaus Aufholbedarf gibt: 47 Prozent der Befragten sind der Meinung, es gebe nicht genügend relevante Fortbildungsangebote für Lehrpersonen. 33,6 Prozent schätzen die zuletzt besuchten Fortbildungen als wenig hilfreich ein. Gewünscht werden vor allem mehr Praxisrelevanz, Aktualität und Flexibilität. Neben fachlichen und didaktischen Fortbildungen sind die Themenbereiche innovative Unterrichtsmethoden, digitale Tools und Persönlichkeitsentwicklung gefragt. Lehrende aus der Praxis bestätigen dieses Bild. „ Ich habe acht Jahre lang an einer Mittelschule mit 100 Prozent Schüler*innen nichtdeutscher Herkunftssprache unterrichtet. Wenn man in Fortbildungen hört, was man alles tun sollte, ist das oft realitätsfern. Ich brauche praxisbezogenen Input, der umsetzbar ist und funktioniert “, berichtet die Linzer Lehrerin Anna Weghuber. Claudia Stöckelmaier von der Informatik-Mittelschule Stockerau stimmt zu: „ Die Praxisrelevanz ist tatsächlich ein großes Thema. Nötig wären außerdem Fortbildungen, die Lehrende auch kurzfristig und flexibel nach ihrem eigenen Zeitplan absolvieren können. “

Innovative Fortbildungsplattform lörn soll die Lücke schließen

Auf den Umfrageergebnissen aufbauend hat der öbv gemeinsam mit engagierten Lehrpersonen die innovative Fortbildungsplattform lörn entwickelt, die im November an den Start ging. Projektmanagerin Evelyne Fössleitner, die selbst acht Jahre Erfahrung als Lehrerin gearbeitet hat, beschreibt das Ziel der Plattform so: „ Wir wollen mit lörn die Themen und Formate aufgreifen, die aktuell im Fortbildungsprogramm noch zu kurz kommen und bieten praxisnahe Einheiten zu aktuellen Themen an, die Lehrenden im Schulalltag am meisten weiterhelfen. “ Lehrende können die Fortbildungen online zu einem selbst gewählten Zeitpunkt und in ihrem eigenen Tempo absolvieren und erhalten am Ende ein Zertifikat. Die Kurse sind abwechslungsreich aufbereitet mit Audio- und Videosequenzen, Infografiken, interaktiven Übungen und Quizzes. Schwerpunktbereiche sind innovativer Unterricht, digitale Tools und Herausforderungen im Schulalltag. Die Themen reichen von theaterpädagogischen Ansätzen und Stärkung der Selbstständigkeit von Schüler*innen über den sinnvollen Einsatz von Kahoot und Bookcreator bis hin zu Diversität, Elternarbeit und Deutschförderklassen.

Schulyok erklärt: „ Natürlich bleiben viele Herausforderungen im Schulalltag bestehen. Aber wenn wir mit lörn zu besserer Unterstützung und Entwicklungsmöglichkeiten für Lehrende beitragen, ist schon einiges gewonnen. Engagierte, gut ausgebildete, weltoffene Lehrkräfte sind der wichtigste Hebel, damit junge Menschen ihre Potenziale entfalten können – und das ist unser wichtigstes Ziel. “

Bilder zum Download finden Sie hier.

Ein Testzugang zu lörn kann auf Anfrage bereitgestellt werden.





