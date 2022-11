Jede Menge Verkehr rund um die Christkindlmärkte (Ö3-Verkehrsprognose)

„Planen Sie Verzögerungen ein“: Die Ö3-Verkehrsredaktion gibt einen Überblick über das erste Adventwochenende

Wien (OTS) - Das erste Adventwochenende bringt auf den Straßen jede Menge Verkehr rund um die Christkindlmärkte, Adventveranstaltungen und auch im Umkreis der großen Shoppingzentren und Einkaufsstraßen.

Staus am ersten Adventsamstag

In Salzburg fahren viele zum Europark bei Klessheim. Ö3-Verkehrsexpertin Heidrun Braun rät: „Planen Sie Verzögerungen ein – auf der A1, der Westautobahn, bei Klessheim und auf der Innsbrucker Bundesstraße.“ Viel Verkehr wird auch in der Salzburger Innenstadt erwartet und besonders auch rund um den „Hellbrunner Adventzauber“ beim Schloss Hellbrunn. Parken ist hier um 2,-- Euro pro Stunde (ab der dritten Stunde um 1,-- Euro) möglich. Allerdings sind die Parkmöglichkeiten bald ausgelastet.

Auch im Großraum Linz – bei Leonding, Pasching und Haid – wird der Einkaufsverkehr stark sein, sowohl am Freitagnachmittag als auch am Samstag. Staugefahr gibt es auf der B1, der Wiener Straße, im Bereich Traun ebenso wie auf der B139, der Kremstalstraße.

In Graz fahren viele am Samstag zu den Einkaufszentren beim Verteilerkreis Webling und bei Seiersberg. Verzögerungen erwartet die Ö3-Verkehrsredaktion am Vormittag auf der A9, der Pyhrnautobahn, vor den Anschlussstellen Seiersberg, am Weblinger Gürtel, auf der Kärntner- und auf der Triester Straße.

In Klagenfurt steuern viele die City-Arkaden in der Innenstadt an. Bei der Zufahrt zu den Tiefgaragen kann es zu Wartezeiten kommen.

In Innsbruck wird der Einkaufssamstag rund um die Einkaufszentren bei Innsbruck-Ost immer wieder zu Verzögerungen führen.

In Niederösterreich ist südlich von Wien die Shopping City-Süd auch diesmal wieder der Hauptanziehungspunkt. Mit Stau zu rechnen ist zeitweise auf der A2 vor der Abfahrt Mödling/SCS, auch auf der B17 im Raum Vösendorf. Großen Andrang gibt es aber z.B. auch rund um das Shoppingcenter „G3“ in Gerasdorf.

In St. Pölten ist der Andrang in der Vorweihnachtszeit am stärksten zum Traisenpark, dem Traisencenter und in die Fußgängerzone in der Innenstadt. Geparkt werden kann in einer der Innenstadtgaragen oder in den Garagen bei den Einkaufszentren.

In Eisenstadt konzentriert sich der Einkaufsverkehr im Advent rund um das Einkaufszentrum (EZE) an der Hauptstraße und auf das Fachmarktzentrum. Dort gibt es ausreichend Parkmöglichkeiten.

In Wien wird die innere Mariahilfer Straße zwischen dem Gürtel und dem Getreidemarkt Flaniermeile für die Einkäufer/innen zusätzlich zur bestehenden Fußgängerzone zwischen der Kirchengasse und der Andreasgasse. Die größte Einkaufsstraße der Bundeshauptstadt ist am Samstag von 9.00 bis 19.00 Uhr autofrei, sie kann nur an der Kreuzung Stumpergasse – Kaiserstraße gequert werden. Viel besucht sind auch die Weihnachtsmärkte beim Schloss Schönbrunn, am Spittelberg oder beim Wiener Rathaus. Jenseits der Donau sorgen die Shopping City-Nord und die Gewerbeparks bei Stadlau und Kagran für regen Zustrom. Das bedeutet dichten Verkehr auf der Abfahrt von der Nordbrücke zur Brünner Straße und auf der S2.

Parkplätze sind rar

„Auf den Zufahrten zu den größeren Adventmärkten ist immer wieder mit Verzögerungen zu rechnen“, so die Ö3-Verkehrsexpertin. Oft sind die vorhandenen Parkplätze sehr bald ausgelastet, in Wien z.B. auf der Schönbrunner Schlossstraße vor dem Schloss Schönbrunn. Als Alternative bietet sich die Anreise mit der U4 an. Auch am Ring erwartet die Ö3-Verkehrsredaktion zähen Verkehr im Bereich des Christkindlmarktes am Rathausplatz. In der Stadt Salzburg ist der Christkindlmarkt in der Altstadt am Dom- und Residenzplatz ein beliebtes Ausflugsziel, ebenso der „Hellbrunner Adventzauber“ und der Weihnachtsmarkt am Mirabellplatz. „Parkplätze sind allerdings auch hier Mangelware. Achten Sie auf die Halte- und Parkverbote!“, rät Heidrun Braun aus der Ö3-Verkehrsredaktion.

Mit Bus und Bim in die Stadtzentren

In den größeren Städten gibt es Anreize, das eigene Auto stehen zu lassen und auf die öffentlichen Verkehrsmittel umzusteigen:

• In Graz gilt an allen Adventsamstagen Nulltarif auf allen innerstädtischen Linien (mit ein- und zweistelliger Liniennummer, ausgenommen Nightline).

• In Salzburg sind die Christkindlmärkte in der Altstadt am besten mit den Linien 3, 5, 6 und 25 zu erreichen. Der „Hellbrunner Adventzauber“ ist mit der Buslinie 25 - die vom Salzburger Hauptbahnhof abfährt - erreichbar.

• In Innsbruck haben die Innsbrucker Verkehrsbetriebe (IVB) Weihnachtswünsche an ihre Kund/innen per Post verschickt - inklusive Gratis-2-Fahrten-Tickets für alle Linien der Kernzone Innsbruck. • In Wien wird an den Einkaufssamstagen wegen der Sperre der Mariahilfer Straße die Buslinie 13A von 9.00 bis 19.00 Uhr geteilt geführt. In der Innenstadt fahren die Buslinien 1A, 2A und 3A an den Einkaufssamstagen nicht.

Wintersperren werden aktiviert

Immer mehr Bergstraßen müssen aufgrund der winterlichen Witterung gesperrt werden. Unter anderem ist die Silvretta-Hochalpenstraße nicht mehr befahrbar – eine Verbindung zwischen Vorarlberg und Tirol. Diese hochalpine Straße schraubt sich auf über 2.000 Meter Seehöhe hinauf und bleibt bis Mai 2023 gesperrt. Ausweichen ist über die S16 durch den Arlbergtunnel oder über den Arlbergpass möglich. Schon länger gilt die Wintersperre für das Timmelsjoch, für den Staller Sattel und für die Großglockner-Hochalpenstraße.

Demonstration in Klagenfurt

Am Freitag versammeln sich ab 12.00 Uhr die Teilnehmer/innen am Dr.-Arthur-Lemisch-Platz. Die Marschroute führt dann über die Renngasse und den Rennplatz und die Bahnhofstraße zur Kärntner Landesregierung und von dort über den Viktringer-, Völkermarkter- und St.-Veiter-Ring zur Wiener Gasse und Kramergasse und von dort zum Ausgangspunkt am Dr.-Arthur-Lemisch-Platz zurück. Der Verkehr entlang dieser Strecke wird zeitweise angehalten oder umgeleitet.

Wo staut’s? – alle Verkehrsinfos live

Die Ö3-Verkehrsredaktion informiert kontinuierlich über aktuelle Staus und Wartezeiten. Der aktuelle Verkehrseinstieg kann jederzeit über die Ö3-App nachgehört werden. Den aktuellen Verkehrsüberblick gibt‘s auch auf der Ö3-Homepage: https://oe3.orf.at/verkehr/.

Video mit Ö3-Verkehrsexpertin Heidrun Braun zum Download:

https://cloud.orf.at/s/cmJkmYPzbiB5K37

Rückfragen & Kontakt:

Hitradio Ö3 Öffentlichkeitsarbeit

Bernadette Aigner

01 87878/19121

bernadette.aigner @ orf.at