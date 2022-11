AVISO: Donnerstag, 24.11, 09:30, Bundeskanzleramt: „Jede fünfte Frau* ist von Gewalt betroffen – und Ministerin Raab sieht einfach zu!“

Medienaktion der Sozialistischen Jugend im Rahmen ihrer Kampagne „16 Tage gegen Gewalt an Frauen*“

Wir leben in einem Land, in der durchschnittlich jede fünfte Frau* von psychischer oder physischer Gewalt betroffen ist. Romana Greiner, SJ

Wien (OTS) - „ Wir leben in einem Land, in der durchschnittlich jede fünfte Frau* von psychischer oder physischer Gewalt betroffen ist. Dieses Problem ist nicht neu – allein letztes Jahr gab es in Österreich 29 Femizide. Doch Frauen*ministerin Raab hat es immer noch nicht geschafft, diesem systematischen Problem genug Aufmerksamkeit zu schenken – das ist nicht länger hinnehmbar!“, so Romana Greiner, Frauen*sprecherin der Sozialistischen Jugend Österreich.

Die SJ veranstaltet dazu am Donnerstag eine Medienaktion, um ihr Anliegen zu verdeutlichen. Vertreter*innen der Medien sind herzlich eingeladen.

Wo? Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien

Wann: Donnerstag, 24.11., 09:30 Uhr

Rückfragen & Kontakt:

Sozialistische Jugend Österreich

Jakob Rennhofer

SJ-Pressesprecher

+43 664 / 541 70 80

office @ sjoe.at

www.sjoe.at