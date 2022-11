AstraZeneca Österreich und die Medizinische Universität Wien starten Kooperation mit Digital Health-Startup docdok.health

Wien (OTS) - Diese Woche startete eine Beobachtungsstudie der Medizinischen Universität Wien, in der dort erstmalig die digitale Plattform „docdok“ des Digital Health Startups docdok.health eingesetzt wird, mit freundlicher Unterstützung von AstraZeneca Österreich. „docdok“ ermöglicht es, Studien einfacher und schneller durchzuführen. Patient:innen, die an einer Studie teilnehmen, können mit Hilfe digital maßgeschneiderter Fragebögen die für die Studie notwendigen Informationen bequem vom Handy aus an die Studienärzt:innen übermitteln. Diese wiederum haben dadurch jederzeit einen Überblick über die Studienpatient:innen und können per Klick den Fortschritt der Studie im Auge behalten. Mit den ersten Ergebnissen dieser Beobachtungsstudie für ein Covid-19-Arzneimittel wird im Sommer 2023 gerechnet. Beobachtungsstudien liefern wichtige Erkenntnisse darüber, wie wirksam und sicher Medikamente in der Anwendung im realen Leben sind.

Ziel der Kooperation zwischen dem Digital Health-Startup docdok.health und AstraZeneca ist es, digitale Innovationen im österreichischen Gesundheitswesen voranzutreiben und umzusetzen. Dazu ist AstraZeneca auch langjähriger Partner des Health Hub Vienna, mit dessen Unterstützung laufend und weltweit nach digitalen Innovationen gesucht wird. Mit digitalen Innovationen kann die Versorgung von Patient:innen – zusätzlich zu jener mit unentbehrlichen Medikamenten – verbessert werden.

„Gerade in Zeiten der Pandemie wurde deutlich, wie wichtig rasche wissenschaftliche Erkenntnisse bei der richtigen Versorgung von Patient:innen sind. Digitale Lösungen wie die von docdok.health können uns hier – aber auch in vielen weiteren Bereichen – helfen. Deshalb investieren wir verstärkt in digitale Innovationen, um ergänzend zu unseren lebenswichtigen Medikamenten, das Leben von Patient:innen zu verbessern und Ärzt:innen und das Gesundheitspersonal bestmöglich zu unterstützen“, ist Filippo Fontana, Country President von AstraZeneca Österreich, überzeugt.

Auch bei docdok.health zeigt man sich über die Kooperation erfreut: „Wir begrüßen diese und sind davon überzeugt, in Österreich mit unserer innovativen docdok Plattform die Durchführung von Studien sowie den klinischen Alltag deutlich zu vereinfachen, die Qualität der erhobenen Daten zu verbessern und so einen wesentlichen Beitrag zur Optimierung der medizinischen Versorgung zu leisten“, so Dr. Ulrich Mühlner, Mitgründer und CEO von docdok.health.

Über docdok.health

docdok.health wurde 2017 gegründet und ist ein international mehrfach ausgezeichnetes schweizerisch-israelisches Unternehmen für digitale Gesundheit, das datengesteuerte personalisierte Gesundheitslösungen für Organisationen wie (Universitäts-)Krankenhäuser, Arztpraxen, Pharma- und Krankenversicherungs-unternehmen anbietet, um die Behandlungsergebnisse für Patient:innen zu verbessern. Die modular-aufgebaute Plattform, die sich leicht in primäre Gesundheitsinformations-systeme integrieren lässt, medizinisches Fachpersonal (HCPs) mit Patient:innen verbindet, eine datengesteuerte optimale hybride Patientenversorgung ermöglicht, HCPs in ihren Arbeitsabläufen unterstützt und Patient:innen motiviert, sich besser um ihre Gesundheit zu kümmern, ist bereits in vier Ländern im Einsatz.

Weitere Informationen unter: https://www.docdok.health/ oder Sie folgen uns auf LinkedIn @docdok.health

Über AstraZeneca

AstraZeneca ist ein globales, forschungsorientiertes biopharmazeutisches Unternehmen. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt innovative Arzneimittel schwerpunktmäßig in den drei Therapiebereichen Onkologie, Herz-Kreislauf-, Nieren- und Stoffwechselerkrankungen sowie Atemwegserkrankungen. AstraZeneca agiert in über 100 Ländern und seine innovativen Medikamente werden von Millionen Patient:innen weltweit angewendet. AstraZeneca Österreich betreibt seinen Standort im Zentrum von Wien und zählt zu den führenden Pharmaunternehmen am heimischen Markt. Weitere Informationen finden Sie auf www.astrazeneca.at oder Sie folgen uns auf LinkedIn @AstraZeneca unter #astrazenecaaustria und auf Facebook/Instagram (@astrazenecaaustria).

