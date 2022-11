„Licht ins Dunkel“ 2022: Ö1 unterstützt Projekte zur Gewaltprävention und Traumabewältigung

Wien (OTS) - Im Rahmen der ORF-Aktion „Licht ins Dunkel“ unterstützt Ö1 heuer Projekte zur Gewaltprävention und Traumabewältigung. Neben dem schon traditionellen Ö1-Quiz „gehört.gewusst“ zugunsten von „Licht ins Dunkel“ am 11. Dezember gibt es auch den „Ö1 Wunschstand“ am Wiener Karlsplatz wieder. Alle Informationen im Detail sind abrufbar unter https://oe1.orf.at/lichtinsdunkel.

Ö1 unterstützt im Rahmen der aktuellen Kampagne von „Licht ins Dunkel“ Projekte zur Gewaltprävention und Traumabewältigung. Kinder sollen weder direkte Opfer von Übergriffen werden noch diese miterleben müssen. Eine zentrale Rolle in diesem Zusammenhang spielt die Traumabewältigung, um Kinder so gut wie möglich bei Gewalterfahrung zu begleiten. Außerdem werden die Gewaltopfer von heute nur allzu oft zu Tätern von morgen. Um den Teufelskreis zu durchbrechen, ist die schnelle und umfassende Aufarbeitung des Erlebten eine wichtige Maßnahme zur Gewaltprävention. Hörer/innen, die dieses Vorhaben unterstützen wollen, können auf dem Spendenerlagschein für „Licht ins Dunkel“ bzw. im Internet (lichtinsdunkel.ORF.at) den Verwendungszweck „Ö1“ hinzufügen oder an den Spendentelefonen unter 0800 664 24 12 erklären, dass sie für das Ö1-Projekt spenden möchten – dann wird ihre Spende ausschließlich diesem Projekt zugeführt.

In „Guten Morgen Österreich“ erfüllen Barbara Stöckl und Bernhard Fellinger am Donnerstag, den 1. Dezember ab 5.03 Uhr Musikwünsche, für die die Hörer/innen mit einer Spende die Ö1-Projekte unterstützen können. Barbara Stöckl ist „Licht ins Dunkel“-Botschafterin und wird anlässlich „50 Jahre Licht ins Dunkel“ auch einiges über die Geschichte dieser humanitären ORF-Hilfskampagne erzählen. Am Sonntag, den 4. Dezember spricht Franz Joseph Huainigg über das Leben mit persönlicher Assistenz: „Ich führe ein Leben inmitten der Gesellschaft“ ist in „Lebenskunst“ ab 7.05 Uhr zu hören. Ausschnitte aus der Konzertmatinee „50 Jahre Licht ins Dunkel“ in der Wiener Staatsoper bringt „Apropos Oper“ am Sonntag, den 4. und am Sonntag, den 11. Dezember jeweils ab 15.05 Uhr. „Weil Kinder Rechte haben - 30 Jahre UN-Kinderrechtskonvention in Österreich“ ist Thema in „Lebenskunst“ am Sonntag, den 11. Dezember ab 7.05 Uhr. „Moment“ (15.30 Uhr) blickt am Montag, den 12. Dezember unter dem Titel „Was wurde aus?“ auf einige vergangene von Ö1 unterstütze Projekte. Am Sonntag, den 18. Dezember werden in „Guten Morgen Österreich“ (6.05 Uhr) ebenso Musikwünsche zugunsten von „Licht ins Dunkel“ erfüllt wie in „Tolle Titel – Starke Stücke“ am Sonntag, den 18. und Sonntag, den 25. Dezember jeweils ab 13.10 Uhr. „Praxis – Religion und Gesellschaft“ (16.05 Uhr) berichtet am Mittwoch, den 21. Dezember über den Verein Rainbows, der Kindern nach Trennungen hilft. „Intrada“ (10.05 Uhr) stellt am Freitag, den 23. Dezember die Plattform „Trommelpower Austria“ vor und am Samstag, den 24. Dezember ist „Licht ins Dunkel“-Botschafterin Barbara Stöckl zu Gast in „Weihnachten mit Ö1“ (15.05 Uhr). Sie spricht unter anderem über Chancengleichheit für benachteiligte Kinder – und warum es so wichtig ist, die nachfolgende Generation ernst zu nehmen.

Ö1-Quiz „gehört.gewusst“ für „Licht ins Dunkel“

Am dritten Adventsonntag, den 11. Dezember findet ab 12.45 Uhr im ORF-RadioKulturhaus wieder das Ö1-Quiz „gehört.gewusst“ für „Licht ins Dunkel“ statt. Karten für die Veranstaltung sind über das RadioKulturhaus-Kartenbüro erhältlich. Ö1 überträgt live ab 13.10 Uhr und auf https://radiokulturhaus.orf.at/ ist die Veranstaltung via Video-Livestream zu sehen. Zum 50-Jahr-Jubiläum der humanitären Hilfskampagne begeben sich diesmal Moderatorin und „Licht ins Dunkel“-Botschafterin Barbara Stöckl, Kabarettist Florian Scheuba, „Rock-Röhre“ Birgit Denk und Burgtheater-Ensemblemitglied Markus Meyer mutig in die Quizarena. Das Rate-Quartett wird zudem mit musikalischen Live-Einlagen auf der Bühne des RadioKulturhauses punkten. Unterstützt wird es dabei vom Singer-Songwriter und Ö1-Moderator Raphael Sas, der Lieder aus seinem aktuellen Album „Roter Berg“ performen wird. In dieser Quiz-Runde wird nicht gegen-, sondern miteinander gespielt – für einen guten Zweck. Doris Glaser und Bernhard Fellinger stellen die Fragen. Jede richtige Antwort wird mit einem Geldbetrag honoriert, der dem diesjährigen Ö1-„Licht ins Dunkel“-Projekt „Gewaltprävention und Traumabewältigung“ zu Gute kommt. Das Ö1-Projekt zugunsten von „Licht ins Dunkel“ wird von den Casinos Austria unterstützt.

Der „Ö1 Wunschstand“

Beim „Ö1 Wunschstand“ am Kunsthandwerksmarkt Art Advent Karlsplatz kann bis 23. Dezember für „Licht ins Dunkel“ gespendet werden (täglich von 12.00 bis 20.00 Uhr). Auch musikalische Weihnachtswünsche werden wieder entgegengenommen, die mit etwas Glück in den Ö1-Sendungen „Guten Morgen Österreich“ (1.12., 5.03 Uhr & 18. 12., 6.05 Uhr) und „Tolle Titel – starke Stücke“ (18.12. & 25.12., jeweils ab 13.10 Uhr) gespielt werden. Alle Informationen im Detail sind abrufbar unter https://oe1.orf.at/lichtinsdunkel.

