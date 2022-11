Komfortabel online shoppen dank Kooperation mit PAGRO DISKONT und LIBRO

Vom Onlineshop direkt in die MYFLEXBOX

Salzburg (OTS) - Bequem bei PAGRO DISKONT oder LIBRO online einkaufen und die Produkte einfach und rund um die Uhr in einer MYFLEXBOX in der Nähe abholen oder retournieren: Dank der Kooperation zwischen dem Smart City-Unternehmen MYFLEXBOX und der MTH Retail Group mit den Marken LIBRO und PAGRO DISKONT ist das jetzt möglich. Kund:innen können sich die online bestellten Artikel direkt in eine der aktuell knapp 400 österreichweiten MYFLEXBOXEN liefern lassen – bequem und kontaktlos. Die Kooperation ist nicht nur für Kunden komfortabel, sondern verbessert die Effizienz der Zustellung und trägt damit zum Klimaschutz bei.



Wer bei LIBRO oder PAGRO DISKONT online einkaufen will, hat es ab sofort noch einfacher, denn die bestellten Artikel werden auf Wunsch in eine der knapp 400 MYFLEXBOXEN geliefert. Dafür müssen Konsument:innen lediglich im Check-out ihren gewünschten smarten Locker auswählen. Produkte aus den Sortimentsbereichen Schule, Papier- und Schreibwaren, Geschenkartikel, Zubehör für Büro und Homeoffice, Buch, Technik und Freizeitartikel können damit 24/7, kontaktlos und bequem aus einer MYFLEXBOX abgeholt sowie dort retourniert werden, das sind ca. 95 Prozent des gesamt verfügbaren Sortiments. Die Vorteile liegen dabei klar auf der Hand: Die Hinterlegung der Pakete in einem smarten Locker vermeidet erfolglose Haustürzustellungen. Wer die Paketabholung und Retoure mit anderen alltäglichen Verpflichtungen verknüpft, spart zudem unnötige Wege und CO2.

Bessere Customer Experience mit MYFLEXBOX Delivery

Lukas Wieser, Co-Founder und CEO von MYFLEXBOX, freut sich über die zusätzlichen Serviceleistungen, die das Smart City-Unternehmen mit dieser Kooperation bietet: „Mit der MTH Retail Group haben wir unseren ersten E-Commerce-Kunden gewonnen, der die Zustellmöglichkeit in eine MYFLEXBOX direkt in die eigenen Onlineshops integriert. Die Vorteile der Zusammenarbeit kommen vor allem Konsument:innen zugute, die sich ihre online bestellten Waren zu den knapp 400 MYFLEXBOX-Standorten liefern lassen können. Das macht das Einkaufserlebnis noch komfortabler. Gleichzeitig trägt der neue Service MYFLEXBOX Delivery dazu bei, die Customer Experience zu erhöhen und die Effizienz der Zustellung zu verbessern.“

Vorteile für E-Commerce-Anbieter wie die MTH Retail Group



Dank der eigens entwickelten Software mit den offenen Schnittstellen verlief die Einbindung der MTH Retail Group in das System von MYFLEXBOX reibungslos. Durch eine 24/7-Erreichbarkeit und die automatisierten Einlagerungsprozesse begleitet MYFLEXBOX E-Commerce-Unternehmen auf den Weg zu einer Seamless Customer Experience, wie Ulrike Kittinger, Geschäftsführerin LIBRO und PAGRO DISKONT bestätigt: „Unsere Kund:innen stehen mit ihren Bedürfnissen bei uns im Mittelpunkt unseres Handelns. Durch die Kooperation mit MYFLEXBOX ermöglichen wir es ihnen die bestellte Ware rund um die Uhr abzuholen und auch unabhängig von diversen Öffnungszeiten wieder zu retournieren. So schaffen wir maximale Flexibilität und Convenience, womit wir die Kundenzufriedenheit noch weiter erhöhen können.“

Über MTH Retail Group

Die MTH Retail Group ist eine Erfolgsgeschichte eines österreichischen Händlers, die auf eine lange Geschichte zurückblickt. Sie vereint erfolgreiche Marken aus Österreich, Deutschland und der Schweiz unter ihrem Dach. Gegründet 2002 mit LIBRO als Zugpferd, startete die MTH Retail Group ihren erfolgreichen Eintritt in den österreichischen Markt, auf dem sie sich heute in die PL Handelsgesellschaft mbH mit den Marken LIBRO und PAGRO DISKONT sowie PAGRO DIREKT für Großkunden aufteilt. Mittlerweile zählt die Gruppe in Summe rund 770 Filialen und knapp 5.000 Mitarbeiter*innen, damit ist die MTH Retail Group führender Anbieter von Produkten für das Büro, die Schule und Freizeit im gesamten DACH-Raum.

Über MYFLEXBOX

MYFLEXBOX ist ein Smart City-Unternehmen mit dem Ziel, langfristig den Abholzettel im Briefkasten zu ersetzen. Endkund:innen können mit MYFLEXBOX 24/7, bequem und kontaktlos Pakete sowie Waren empfangen, versenden und retournieren. Seit der Gründung 2018 hat sich der Spezialist für die letzte Meile zum größten anbieterunabhängigen Smart Locker-Netzwerk in Österreich etabliert. Ende des Jahres werden österreichweit rund 400 Paketstationen bereitstehen und das Netz bis Ende 2025 1.000 Standorte umfassen. In Deutschland soll die Schallmauer von 500 Standorten so schnell wie möglich erreicht werden.

Rückfragen & Kontakt:

MYFLEXBOX:

Sabrina Wurzer

E press @ myflexbox.com

M +43 676 8687 -1815



PAGRO/LIBRO:

Daniela Gissing, MA

E mth-retailgroup @ ikp.at

M +43 699 12 13 26 04