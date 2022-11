Hietzing: Lesung „Als der Renoir aus dem Rahmen fiel“

Wien (OTS/RK) - Im „Kleinen Festsaal“ im Amtshaus Hietzing (13., Hietzinger Kai 1-3, Stiege 2, 2. Stock, Zimmer 114) rezitiert der anerkannte Krimi-Autor Gerhard Appelshäuser am Donnerstag, 24. November, aus seinem Roman „Als der Renoir aus dem Rahmen fiel“. Um 18.00 Uhr beginnt die Lesung. In dem spannenden Buch schreibt Appelshäuser über den Diebstahl eines Renoir-Gemäldes aus einem Auktionshaus in Wien. „Major Gschwendtner“ nimmt die Verfolgung der Täter auf. Der Eintritt zum Leseabend ist frei.



Die für alle Freund*innen von Kriminalromanen empfehlenswerte Veranstaltung wird seitens des Bezirkes unterstützt. Es gelten die aktuellen Corona-Bestimmungen. Informationen dazu: Telefon 01/4000-13115 (Büro-Team der Bezirksvorstehung Hietzing), E-Mail post@bv13.wien.gv.at.



Gerhard Appelshäuser ist der Verfasser mehrerer Kriminalromane und hat die letzten Bände im Verlag „Medimont“ veröffentlicht. Auskünfte zur Publikation „Als der Renoir aus dem Rahmen fiel“ (ISBN: 978-39 33 01 16 33) erfragen Interessierte per E-Mail: info@medimont.eu.





Allgemeine Informationen:

Schriftsteller Gerhard Appelshäuser: www.krimiautoren.at/autoren/a/gerhard-appelshaeuser

Verlagshaus „Medimont“: www.medimont.eu/shop01

Veranstaltungen im 13. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/hietzing/



(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse