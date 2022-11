Licht für die Welt ist Charity Partner der Messe Buch Wien

Gespräch mit Hannelore Veit und Kristina Sprenger

Wien (OTS) - 90 Millionen Kinder und Jugendliche müssen weltweit mit Seheinschränkungen leben, 2 Millionen davon sind blind. Den allermeisten könnte mit medizinischer Versorgung geholfen werden. In vielen Ländern südlich der Sahara ist die augenmedizinische Versorgung für Kinder aber unzureichend. Es gibt zu wenige Augenärzt*innen, Optiker*innen und Kliniken.

Licht für die Welt will das ändern: „Ziel des Programmes „1,2,3…I can see“ ist, dass kein Kind in Burkina Faso, Äthiopien, Mosambik und Uganda erblindet oder eine Sehbehinderung hat, wenn dies vermeidbar ist. Gemeinsam mit Partner*innen vor Ort verbessert Licht für die Welt dank der großzügigen Unterstützung vieler Österreicher*innen Gesundheitssysteme“, schildert Julia Moser, Geschäftsführerin von Licht für die Welt Österreich.

Licht für die Welt ist auf der Buch Wien präsent und lädt am Donnerstag, 24.11. um 16:00 zu einer Gesprächsrunde mit Julia Moser und den prominenten Unterstützerinnen Kristina Sprenger und Hannelore Veit.

Messe und Festival Buch Wien am Messegelände Wien von 23. bis 27. November

