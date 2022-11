Epson Europe und SEGA of America feiern Veröffentlichung von Sonic Frontiers

Hemel Hempstead, England (ots/PRNewswire) - Entdecken Sie die weitläufigen Open Zones von Sonic Frontiers auf der neuen immersiven Heimkino-Projektorleinwand von Epson

Epson hat eine Partnerschaft mit SEGA of America bekannt gegeben, um den Start von Sonic Frontiers, dem neuen Action-Adventure-Spiel mit „Open Zones" von Sonic, mit den Heimkinoprojektoren von Epson zu feiern, dem idealen Zubehör für jeden Gamer, der das Hochgeschwindigkeits-Abenteuerspiel genießen möchte.

Im nächsten Jahr werden die Kinoprojektoren in ganz Europa in den Verkaufsstellen von Epson in Geschäften und online, in Produktvideos und in den sozialen Medien zu sehen sein. Die Kampagne zeigt Usain Bolt, den schnellsten Mann der Welt und Epson-Botschafter, wie er Sonic Frontiers auf einem der neuesten Heimkinoprojektoren von Epson spielt.

Die neuen Heimkinoprojektoren von Epson, der EH-LS800 und der EH-TW6250, die Anfang des Jahres auf den Markt gekommen sind, sorgen für ein beeindruckendes Großbild-Erlebnis zu Hause. Beide Modelle sind die perfekten Gaming-Begleiter für ein schnelles und reaktionsstarkes Spielevergnügen und eine Bildqualität in 4K-PRO-UHD-Auflösung. Die Projektoren bieten ein schnelles und reaktionsstarkes Spiel, mit dem die Spieler die neuesten Abenteuer von Sonic auf den mysteriösen Starfall Islands genießen können. Sonic Frontiers nimmt die Spieler mit auf eine Entdeckungsreise durch eine Welt voller rasanter Action, Abenteuer und Geheimnisse auf fünf Inseln mit unterschiedlichen Landschaften und bietet so die perfekte Kulisse für diese Projektoren.

Die EpiqVision Ultra EH-LS800B und EH-LS800W sind die ersten Super-Ultrakurzdistanz-Modelle von Epson, die sich nah an der Wand positionieren lassen. Diese Projektoren sind sowohl in Schwarz als auch in Weiß erhältlich und bieten dank der Laserlichtquellen-Technologie von Epson eine überzeugende Mischung aus hoher Helligkeit, ausgezeichneter Bildqualität und Vielseitigkeit. Die 4K-PRO-UHD2-Auflösung des Projektors sorgt außerdem für ein gestochen scharfes Bild, das Sonic den Igel, auch genannt „Blue Blur", in seiner ganzen rasanten, bunten Pracht zeigt. Die Projektoren sind einfach aufzubauen und zu bedienen und bieten einen hervorragenden Ersatz für das herkömmliche Fernsehgerät. Sie fügen sich in kleinste Wohnräume ein und liefern flexible Bildgrößen von 80 bis 150 Zoll, und das schon ab einem Abstand von nur 2,3 cm3 von der Wand. Sie verfügen über einen neuen dedizierten Gaming-Anschluss, der eine Eingangsverzögerung von weniger als 20 ms bietet und ideal für Fernsehsendungen, Filme, Sport und mehr ist.

Das in den Projektoren integrierte AndroidTV™ bietet Streaming, Casting und intelligente Steuerung sowie den atemberaubenden Sound von YAMAHA-Lautsprechern, die ein ganzheitliches Audioerlebnis ohne zusätzliche externe Lautsprecher ermöglichen. Der EH-TW6250, ein 4K-PRO-UHD-Projektor der Einsteigerklasse, überzeugt durch sein elegantes, neues, geschwungenes Design zu einem erschwinglichen Preis und ermöglicht es Gamern, Sonic Frontiers überall im Haus zu genießen, da er sich dank der vertikalen Linsenverschiebung flexibel aufstellen lässt.

„Wir können uns keine bessere Möglichkeit vorstellen, die Fähigkeiten unserer neuen Projektoren zu demonstrieren, als eine Partnerschaft mit SEGA of America bei der Einführung von Sonic Frontiers", so Lucy Brackett, Managerin für Verbrauchermarketing bei Epson Europe. „Sonic the Hedgehog ist ein Synonym für schnelle, farbenfrohe und strahlende Action, die perfekt zu unseren Projektoren passt. Ganz gleich, ob Sie Ihre Spiele in eine neue Dimension bringen wollen oder einen Ersatz für Ihr Fernsehgerät in Betracht ziehen – es gibt für jeden eine Lösung zu unterschiedlichen Preisen je nach Budget."

Epson verlost ein Exemplar des Spiels Sonic Frontiers unter seinen Kunden. Um teilzunehmen, folgen Sie Epson auf Instagram hier und auf Facebook hier und erhalten Sie die neuesten Nachrichten und Updates.

Sonic Frontiers ist jetzt für PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, die Nintendo Switch™-Systemreihe und Steam erhältlich. Um das Spiel zu bestellen, besuchen Sie bitte: https://frontiers.sonicthehedgehog.com/.

Android TV™ ist ein Warenzeichen von Google LLC.

Informationen zu SEGA of America, Inc.: SEGA of America, Inc. ist der amerikanische Zweig der SEGA CORPORATION mit Sitz in Tokio, Japan, einem weltweit führenden Unternehmen in der interaktiven Unterhaltung. Das 1986 gegründete Unternehmen SEGA of America veröffentlicht und entwickelt innovative interaktive Unterhaltungserlebnisse für Konsolen, PC, Mobilgeräte und neue Plattformen. Im Jahr 2020 belegte SEGA Platz 1 in der Jahresrangliste der Spielehersteller von Metacritic. Zu seinen weltweit beliebten Franchises gehören Sonic the Hedgehog, Yakuza, Virtua Fighter, Super Monkey Ball und Crazy Taxi sowie die Persona- und Shin Megami Tensei-Serien von Atlus. Seit seinem Start vor mehr als drei Jahrzehnten hat sich Sonic zu einer Unterhaltungsikone entwickelt, die in mehreren Dutzend Spielen, Fernsehserien, Filmen, Merchandising-Artikeln und vielem mehr zu sehen ist. SEGA of America hat Niederlassungen in Irvine und Burbank, Kalifornien. Besuchen Sie www.sega.com.

