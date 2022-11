SDG Day an FHWien der WKW rückte nachhaltige Städte in den Fokus

Städte sind zentral für die Erreichung der Klimaziele, so der Tenor beim zweiten SDG Day. Er bot eine Keynote von Klimaökonom Gernot Wagner, Workshops und eine Podiumsdiskussion.

Wien (OTS) - Zum zweiten Mal hat die FHWien der WKW am 17. November 2022 einen SDG Day veranstaltet – und erstmals trafen sich Studierende, Lehrende, Forschende und VertreterInnen von Unternehmen dazu auf dem Campus der Fachhochschule für Management und Kommunikation. Der Tag stand ganz im Zeichen des SDG 11, des elften Nachhaltigkeitsziels der Vereinten Nationen: nachhaltige Städte und Siedlungen. Rund 150 TeilnehmerInnen am SDG Day widmeten sich diesem Thema und kamen zum Schluss: Klimafreundlich gestaltete Städte spielen eine zentrale Rolle bei der Erreichung der Klimaziele.

Nachhaltigkeitswissen vermitteln mit dem Improvisationstheater

Den Auftakt bildeten interaktive Workshops, die vor allem Lehrenden und Studierenden wertvolle Anregungen lieferten. Im ersten Workshop bekamen Lehrende Tipps, wie sie nachhaltiges und verantwortungsvolles Wirtschaften in jede Lehrveranstaltung integrieren können. In drei weiteren Workshops lernten die Teilnehmenden, wie das Simulationsmodell En-ROADS bei der Bewältigung des Klimawandels unterstützt, wie Übungen aus dem Improvisationstheater bei der Vermittlung von Nachhaltigkeitswissen helfen und wie man die eigene CO2-Bilanz berechnet.

Plädoyer für ein klimafreundliches Stadtleben

Die Online-Keynote mit dem Titel „Cities and the Climate Crisis” hielt Gernot Wagner, Professor an der Columbia Business School in New York. Der in den USA lebende Österreicher ist Klimaökonom und Bestsellerautor; 2022 wurde Wagner als „Österreicher des Jahres“ in der Kategorie „Erfolg International“ ausgezeichnet. In seinem sehr persönlichen Vortrag mit vielen Österreichbezügen erklärte er, warum es besser für das Klima ist, in der Stadt zu wohnen als auf dem Land oder in einem Vorort. Die Keynote ist online aufrufbar.

SDG Awards für Alumni und Lehrende

Ein weiterer Programmpunkt beim SDG Day war die Auszeichnung von AbsolventInnen der FHWien der WKW, die in ihren Abschlussarbeiten Aspekte von Nachhaltigkeit beleuchtet haben. Katharina Lin wurde für die beste Bachelorarbeit und Astrid Koger für die beste Masterarbeit geehrt. Diese und weitere Abschlussarbeiten mit Nachhaltigkeitsbezug sind auf der SDG-Day-Plattform online.

Auszeichnungen gab es auch für Lehrende, die die SDGs auf vorbildliche Weise in Lehrveranstaltungen integriert haben: Der erste Preis ging an das Team David Dobrowsky, Birgit Schaller und Simone Zwickl für ihre digitale Fallstudie über Kinderrechte, die gemeinsam mit UNICEF erstellt wurde. Über den zweiten Preis konnte sich Katharina Rotter freuen.

Podiumsdiskussion über „Klimaneutrale Städte“

Krönender Abschluss des SDG Day war die Podiumsdiskussion im Audimax der FHWien der WKW. Unter der Leitung von Carmen Dilch vom Studienbereich Real Estate Management der Fachhochschule diskutierten Hubert Rhomberg, CEO von Rhomberg Holding und CREE, Lina Mosshammer von VCÖ – Mobilität mit Zukunft, Rosemarie Stangl von der Universität für Bodenkultur und Anna-Vera Deinhammer von der Österreichischen Gesellschaft für nachhaltige Immobilienwirtschaft. „Das nachhaltigste Bauen ist das Nichtbauen“, erklärte Hubert Rhomberg – eine Aussage, die weitgehend unwidersprochen blieb. Einigkeit herrschte auch darüber, dass die Anstrengungen zur klimaneutralen Gestaltung von Städten intensiviert werden müssen.



Der SDG Day 2022 der FHWien der WKW fand seinen Ausklang bei einem – natürlich nachhaltigen – Buffet.

Der SDG Day 2022 der FHWien der WKW rückte nachhaltige Städte in den Fokus. Den Abschluss bildete eine Podiumsdiskussion über „Klimaneutrale Städte“ im Audimax der Fachhochschule.

