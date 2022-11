AAA-GameFi-MMORPG Bless Global startet zweite Mystery-Box-Aktion und öffentlichen Beta-Test

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Tigon Mobile, eine Tochtergesellschaft des am KOSDAQ notierten Unternehmens Longtu Korea, hat kürzlich seine zweite Mystery-Box-Verkaufsaktion für das Spiel Bless Global angekündigt. Die Veranstaltung beginnt am 23. November um 20:00 Uhr (UTC+8). Die neue Serie Mystic Falls wird zum Preis von 19,9 USDT pro Stück mit einem begrenzten Bestand von 3.000 Stück auf der NFT-Plattform PocketBuff verkauft, gefolgt von einem öffentlichen Beta-Test vom 30. November bis zum 14. Dezember.

Die Zahl der Vorregistrierungen für Bless Global hat Ende Oktober bereits die Marke von einer Million überschritten. Bei der ersten Mystery-Box-Verkaufsaktion war die Wüstenserie Whispering Barren im Handumdrehen ausverkauft und sorgte für große Aufmerksamkeit auf dem Markt. Ein Spieler verkaufte einen Diamond-VIP-PASS, von dem es nur 200 Stück gab, für 1.000 USDT, einen Endpreis, der 50 Mal höher war als sein erstes Gebot.

Nun beginnt am 23. November der zweite Sale für die Mystic Falls-Serie, der auch neue Reittiere und Haustier-NFT beinhaltet. Nach dem Öffnen der neu erworbenen Mystery-Box erhalten die Nutzer nach dem Zufallsprinzip eines von verschiedenen NFT.

Der Pool enthält ein Reittier-NFT (Candy Blowfish/Feather Spirit), ein Haustier-NFT (Icy McChilly) und einen VIP-PASS. Die NFT-Reittiere können die Geschwindigkeit und die Kampfkraft des Helden erhöhen, während das NFT-Haustier den Helden im Kampf mit aktiven Fähigkeiten unterstützen kann, um zusätzlichen Schaden zu verursachen.

Aufgrund seiner glitzernden, verträumten Flügel und der einzigartigen Fähigkeit, zwei Figuren auf einmal zu tragen, ist der Feather Spirit außergewöhnlich selten und schwer zu bekommen.

Es gibt drei Arten von VIP-PASS: Platin, Gold und Diamant, und alle verschaffen den Spielern verlockende Privilegien. Ein VIP-PASS kann das Corestal-Mining beschleunigen. Die Spieler können Corestals im Spiel in BLEC münzen, ein spezielles Token, das in PocketBuff zum Kauf von Mystery-Boxes verwendet wird. Die aus den Boxen gewonnenen NFT können mit gutem Gewinn verkauft werden. Darüber hinaus haben VIP-PASS-Inhaber exklusiven Zugang zum Beta-Test.

Informationen zur Verkaufsaktion Plattform: PocketBuff

Laden Sie die PocketBuff-App hier herunter: http://pocketbuff.com/42o1f2

Der Beta-Test beginnt Das AAA-MMORPG GameFi Bless Global steht kurz vor dem Start des Beta-Tests.

Alle VIP-PASS-Inhaber können am Test teilnehmen und von ihrem frühen Zugriff vom 30. November bis 14. Dezember profitieren. Denken Sie daran, während des Tests am BP-Ranking-Event teilzunehmen. So haben Sie die Chance auf 6.000 USDT und zufällige Airdrop-Belohnungen.

PocketBuff gründet GameFi Union DAO PocketBuff, eine weltweit verfügbare One-Stop-GameFi-Plattform, hat mit dem Aufbau seiner GameFi Union DAO mit mehreren Partnern begonnen, um das Web3-Spiele-Ökosystem zu verbessern und mehr Web2-Spieler anzusprechen. Der AAA-Titel Bless Global ist das erste Spiel, das auf PocketBuff veröffentlicht wird. Berichten zufolge hat die GameFi-Plattform bereits Partnerschaften mit den folgenden Unternehmen vereinbart.

Informationen zu Bless Global

Bless Global wird von Tigon Mobile herausgegeben, einer Tochtergesellschaft des am KOSDAQ notierten Unternehmens Longtu Korea. Dieses MMORPG auf AAA-Niveau basiert auf der ursprünglichen Weltanschauung und dem Inhalt des PC-Spiels Bless und behält die außergewöhnliche Qualität von Web2-Spielen bei, während es das Wirtschaftsmodell des Web3 integriert. Mit einer epischen Hintergrundgeschichte und einer Grafik auf Konsolenniveau stellt das Spiel eine mittelalterliche, magische Fantasiewelt anschaulich dar. Das Web3-Spiel Bless Global bietet den Spielern mehr Flexibilität in Bezug auf den Besitz, die Verwaltung und den Weiterverkauf ihrer Spielgegenstände und Sammlerstücke, sodass sie gleichzeitig zum Spaß und zum Geldverdienen spielen können.

Informationen zu Longtu Korea

Longtu Korea, ein am KOSDAQ notiertes Unternehmen, verfügt über eine umfangreiche Sammlung von AAA-Spielen. Die früheren Werke Sword and Magic und Yulgang Mobile haben bei ihrer Veröffentlichung die Gunst und Unterstützung von mehr als 10 Millionen Nutzern weltweit gewonnen. Das Unternehmen hat in den letzten zehn Jahren zuverlässige Spieldienste für mehr als 200 Millionen Nutzer bereitgestellt.

Während das GameFi Yulgang Global von mehr als 5 Millionen Spielern gelobt wurde, beschloss das Unternehmen, seine Dienste durch eine verbesserte Produktion und ein innovatives Wirtschaftsmodell im neuen Spiel Bless Global aufzuwerten.

Der öffentliche Betat-Test soll in den kommenden Tagen beginnen. Für weitere Informationen klicken Sie bitte auf den Link. https://linktr.ee/blessglobal

