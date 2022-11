Imagefilm von Hainan im Wettbewerb „Chinese Bridge" hervorgehoben

Haikou, China (ots/PRNewswire) - Der Imagefilm „All the sun, all the fun" von Hainan hat bei dem 21. chinesischen Sprachwettbewerb „Chinese Bridge" große Beachtung gefunden. Der vom Ministerium für Tourismus, Kultur, Radio, Fernsehen und Sport der Provinz Hainan veröffentlichte Imagefilm beeindruckte bei den Vor- und Endrunden des chinesischen Sprachwettbewerbs. Er bietet Teilnehmern, Botschaftern, Juroren und Tausenden von Zuschauern einen Einblick in Hainan, einen Freihandelshafen in China mit malerischer Lage und erstklassigem Investitionsklima.

Der chinesische Sprachwettbewerb „Chinese Bridge" wird von chinesischen Botschaften im Ausland und dem chinesischen Zentrum für Spracherziehung und Zusammenarbeit organisiert. In der Regel nehmen Ehrengäste der teilnehmenden Länder an den Wettbewerben teil und halten Ansprachen. Für den Wettbewerb im Jahr 2022 wurde in der mobilen App des Chinese-Bridge-Clubs ein spezieller Bereich freigeschaltet, der die wunderschöne Naturlandschaft, die umfassende Kultur und die Vorteile der Geschäftsentwicklung als zollfreies Einkaufsziel für Touristen zeigt. Durch die Präsentation seiner zahlreichen touristischen und kulturellen Ressourcen möchte Hainan mehr globale Aufmerksamkeit auf sich ziehen.

Der „Chinese Bridge"-Wettbewerb findet seit 21 Jahren in Folge statt, und die Veranstaltungen im Jahr 2022 wurden online über Live-Streaming-Plattformen übertragen. Der Wettbewerb wurde weltweit von mehr als 1 Million Zuschauern verfolgt.

Als Chinas Freihandelshafen und internationale Touristeninsel nutzte Hainan die Veranstaltungen im Rahmen von „Chinese Bridge", um sein Image als internationales Reiseziel aufzubauen. Die Inselprovinz, die mit ihren zahlreichen touristischen Ressourcen Touristen aus dem Ausland begeistert, nutzte die Gelegenheit, um sich einen Vorsprung für ihre touristische Entwicklung in der Zeit nach der Pandemie zu sichern.

Chinas Freihandelshafen Hainan begrüßt junge Menschen, die mit der chinesischen Sprache vertraut sind, um ihre Karrierechancen in Hainan zu nutzen, sowie Touristen aus der ganzen Welt, um den Charme einer Insel zu spüren.

