SPÖ-Holzleitner zu Women on Boards: Verhandlungserfolg von Sozialdemokratinnen wesentlich um gläserne Decke zu durchbrechen!

SPÖ-Frauensprecherin gratuliert Regner und fordert die österreichische Regierung zu raschem Handeln auf

Wien (OTS/SK) - „Herzliche Gratulation an die Vizepräsidentin des Europaparlaments Evelyn Regner zu diesem Meilenstein, der die gläserne Decke weiter durchbrechen wird. Geschlechterquoten in Aufsichtsräten und Vorständen sind nun bald verpflichtend umzusetzen, das müssen wir rasch in Österreich nutzen! Die Frauenministerin ist gefordert, einen Plan zur Umsetzung vorzulegen“, so SPÖ-Frauensprecherin Eva-Maria Holzleitner. Dazu hat die SPÖ einen Antrag im Gleichbehandlungsausschuss eingebracht. ****

Eine Richtlinie auf europäischer Ebene sieht vor, dass die Staaten bis 2026 zwischen zwei Modellen zur Steigerung des Frauenanteils im Aufsichtsrat und in den Vorständen börsennotierter Unternehmen wählen müssen.

Entweder sollen mindestens 40 Prozent der Mitglieder von Aufsichtsratsmitgliedern Frauen sein oder ein durchschnittlicher Frauenanteil von 33 Prozent für Aufsichtsräte und Vorstände muss erreicht werden. Wer sich nicht an die Regeln hält, muss zahlen. Konservative Regierungen haben die Verhandlungen im Rat verzögert und blockiert – nun ist den sozialdemokratischen Verhandlerinnen der Durchbruch gelungen. Diese Woche wird die Richtlinie angenommen und unterzeichnet.

Die SPÖ-Frauensprecherin mahnt von der österreichischen Regierung zügiges Handeln ein. „Die Quote wirkt. Seit Anfang 2018 gilt eine 30-Prozent-Quote im Aufsichtsrat börsennotierter und großer Unternehmen. Seit langem fordern wir eine Quotenregelung auch im Vorstand. Dafür ist es höchste Zeit, denn ein Frauenanteil von 8,5 Prozent ist beschämend. In vielen Leitungsgremien findet man mehr Männer mit dem Namen ‚Thomas‘ als Frauen insgesamt“, so Holzleitner.

Holzleitner richtet einen dringenden Appell an die Bundesregierung, insbesondere an Frauenministerin Raab: „Rasches Handeln ist das Gebot der Stunde. Österreich soll endlich wieder zu den fortschrittlichen Ländern in Europa zählen! Mit dieser Richtlinie können wir die gläserne Decke für Frauen in Führungspositionen weiter zum Zerbersten bringen“, so Holzleitner. Ein entsprechender Antrag der SPÖ wird kommende Woche im Gleichbehandlungsausschuss auf der Tagesordnung stehen und diskutiert. (Schluss) up

