Die wertorientierte Innovation von Hisense wird zur treibenden Kraft für das Wachstum der Marke

Qingdao, China (ots/PRNewswire) - Die Sicherung des Wachstums inmitten globaler Umwälzungen ist für die Unternehmen heute zu einer wichtigen Aufgabe geworden. In den vergangenen Jahren hat sich Hisense, ein weltweit anerkannter Hersteller von Haushaltsgeräten und Elektronik, zu einer führenden Kraft auf dem Markt entwickelt und ist für Millionen von Kunden zur bevorzugten Option geworden. Um das beträchtliche Wachstum von Hisense sichtbar zu machen, geht ein Artikel der Financial Times vom 21. November auf die Bemühungen der Marke ein, einen allseitigen Erfolg zu erzielen, und insbesondere auf ihre Innovationsstrategie, die ein entscheidender Faktor für das Wachstum der Marke insgesamt ist.

Wertorientierte Innovation zur Stärkung des Wachstums

In Zeiten der Ungewissheit ist es für Unternehmen verlockend, ein relativ konservatives Entwicklungsschema zu wählen. Für Hisense ist es jedoch gerade seine dynamische Innovationsstrategie, die ein kontinuierliches Markenwachstum ermöglicht.

Gegenwärtig hat Hisense 23 Forschungs- und Entwicklungszentren und 31 Produktionsstätten auf der ganzen Welt eröffnet, die durch die Einführung der neuesten Lösungen das Kundenerlebnis ständig verändern. Diese visionären Schritte von Hisense ermöglichen es dem Unternehmen, seine globale Reichweite in einer schwierigen Zeit zu erweitern. Von Januar bis Oktober wurden weltweit 19,6 Millionen Hisense-Fernseher ausgeliefert, mit einer Wachstumsrate von 18 % im Vergleich zum Vorjahr, womit Hisense den zweiten Platz auf dem Weltmarkt einnimmt, wie AVC Revo berichtet.

„Unabhängige Innovation, Führung und iterative Transformation gehören zu den wichtigsten Erfolgsfaktoren von Hisense", sagte Catherine Fang, Executive Vice President von Hisense International. „Für Hisense ist Innovation sowohl ein Vorschlag als auch eine Antwort."

Neben dem Erfolg bei der Internationalisierung lobt der von der Financial Times veröffentlichte Artikel auch die Bemühungen von Hisense, Innovationen mit seinem ESG-Engagement zu verbinden. Hisense hat sich beispielsweise für die Stromerzeugung durch Photovoltaik entschieden, was seinen Zielen zur Emissionsreduzierung zugutekommen wird. Darüber hinaus ist es Hisense gelungen, die Dicke der Rückseitenabdeckungen seiner Fernsehgeräte zu verringern, wodurch jährlich 4.626 Tonnen Kunststoff eingespart werden können, was einer Menge von 514 Millionen Plastiktüten entspricht. In Bezug auf Energieeinsparung und Kohlenstoffreduzierung hat die Hisense Group ihren Energieverbrauch allein im Jahr 2021 um 10,7 % reduziert.

„In den vergangenen zehn Jahren hat der Schwerpunkt auf ESG die Unternehmen dazu ermutigt, sich nicht mehr nur auf die Rentabilität zu konzentrieren, sondern auch die ökologischen und sozialen Auswirkungen ihrer Geschäftspraktiken zu berücksichtigen", so Fang. Die energischen Bemühungen von Hisense in Bezug auf seine ESG-Praktiken erleichtern sowohl den Aufbau einer organischen Innovationsstrategie als auch die Förderung der Nachhaltigkeitsagenda von Hisense.

Darüber hinaus wird in dem Artikel auch ein weiteres Rückgrat der wertorientierten Innovation von Hisense vorgestellt: die Vision, soziale Verantwortung zu übernehmen und den Bedürfnissen verschiedener Verbrauchergruppen gerecht zu werden. Hisense South Africa beispielsweise hat das lokale Beschäftigungswachstum und die Beschäftigungsquote erfolgreich gesteigert. Hisense hat auch die Kommunikation mit den weltweiten Kunden durch das Sponsoring von Spitzensportveranstaltungen gefestigt. Im Jahr 2022 wurde sie zum offiziellen Sponsor der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022™.

Mit Blick auf die Zukunft ist Hisense auf dem Weg, ein multinationales Unternehmen von Weltrang zu werden. Angetrieben von wertorientierter Innovation wird Hisense an seinen langfristigen Plänen und strategischen Zielen festhalten und weiterhin in den Bereichen Technologie, FuE, Lieferkette, Markenwert und Talente erfolgreich sein.

