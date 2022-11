AVISO – Nordmazedonischer Innenminister Oliver Spasovski bei Innenminister Gerhard Karner

"Doorstep" mit Innenminister Karner und Oliver Spasovski nach Arbeitsgespräch im Innenministerium in Wien

Wien (OTS) - Innenminister Gerhard Karner trifft am Mittwoch, 23. November 2022, seinen nordmazedonischen Amtskollegen Oliver Spasovski zu einem Arbeitsgespräch im Innenministerium in Wien. Themen sind der Einsatz österreichischer Polizistinnen und Polizisten an der nordmazedonischen Grenze, technische Unterstützung beim Grenzschutz sowie der bevorstehende Frontex-Einsatz in Nordmazedonien.

Aufnahmen beim Eintreffen der nordmazedonischen Delegation im Innenministerium sind möglich. Im Anschluss werden Innenminister Gerhard Karner und sein Amtskollege Oliver Spasovski über das gemeinsame Gespräch informieren („Doorstep“).

Wann: 23. November 2022

Wo: Bundesministerium für Inneres, Herrengasse 7, 1010 Wien, Vestibül

12:30 Uhr: Begrüßung

ca. 13:40 Uhr: gemeinsamer "Doorstep" der Innenminister Gerhard Karner und Oliver Spasovski

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen!

TV-Teams wird empfohlen, eine Tonangel für den Doorstep mitzunehmen.

