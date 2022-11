GLOBAL 2000 warnt: Kochen mit Gas ist gesundheitsschädlicher als bisher angenommen

Umweltschützer:innen rufen EU-Kommission und Bundesregierung zum Handeln auf

Wien/Brüssel (OTS) - Heute wenden sich auf Initiative der European Public Health Alliance (EPHA) zahlreiche Organisationen europaweit an die EU-Kommission um auf die gesundheitlichen Risiken von Kochen mit Gas hinzuweisen. Neue Studien zeigen, dass Kochen mit Gas viel größere gesundheitliche Folgen hat, als bisher befürchtet. Die EPHA verweist auf eine Studie der unabhängigen Forschungsinstitution TNO, laut der etwa sieben Prozent der Asthmafälle von Kindern in der EU auf Kochen mit Gas zurückzuführen sind. Das Risiko von Kindern, die in Haushalten leben, die mit Gas kochen, an Asthma zu erkranken ist um etwa ein Drittel erhöht.



„Kochen mit Gas ist viel gesundheitsschädlicher als gedacht. Wir rufen die Bundesregierung dazu auf, bei der EU-Kommission für einen Ausstieg aus Gas beim Kochen einzutreten. Die Gesundheit der Menschen muss Priorität bekommen“, so Johannes Wahlmüller



Kochen mit Gas ist eine erhebliche Quelle von Luftschadstoffen in Innenräumen, darunter NO2 (Stickstoffdioxid), das negative Gesundheitsfolgen schon bei weit geringeren Belastungen verursacht, als bisher erwartet. Etwa 180 Mio. Menschen in Europa und Großbritannien, sind der EPHA zufolge NO2-Belastungen in Innenräumen ausgesetzt, die die Grenzwerte der WHO überschreiten.



GLOBAL 2000 unterstützt den offenen Brief der EPHA und fordert die Politik zum Handeln auf. So kann die EU-Kommission im Rahmen der Ecodesign-Richtlinie Grenzwerte festlegen und damit das Kochen mit Gas zu einem Auslaufmodell erklären. Aber auch in Österreich bestehen Handlungsoptionen. Erst kürzlich hat die Bundesregierung im Ministerrat das Erneuerbaren Wärmegesetz beschlossen, das nun im Parlament behandelt wird. Das Gesetz soll den Umtausch von Öl- und Gasheizungen regeln, kann aber auch auf das Kochen mit Gas ausgeweitet werden. Ein klarer Ausstiegsplan aus Gasheizungen, begleitet vom Umtausch von Gasherden, würde nicht nur die Klimabilanz entlasten, sondern auch die Gesundheit der Bevölkerung positiv beeinflussen:



„Es braucht Verbesserungen im Erneuerbaren Wärmegesetz, die den Ausstieg aus Gas vollumfänglich beinhalten. Neben der Heizungsumstellung sollte begleitend dazu auch die Umstellung von Herden eingeplant werden. Wir rufen sowohl die Bundesregierung, als auch die Opposition dazu auf, Klimaschutz und Gesundheit der Bevölkerung zur Priorität zu machen“, so Johannes Wahlmüller abschließend.

