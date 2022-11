„Silbernes Komturkreuz“ des Landes NÖ an Erhard Grossnigg

LH Mikl-Leitner: „Dank für Leistungen, Engagement, Pioniergeist und Schaffenskraft“

St. Pölten (OTS/NLK) - Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner überreichte heute, Dienstag, das „Silberne Komturkreuz des Ehrenzeichens für Verdienste um das Bundesland Niederösterreich“ an Erhard Grossnigg, Unternehmer sowie Gründungsgesellschafter der Austro Holding, einer Dachgesellschaft, die u. a. an der Firma Ankerbrot, der Firma Bene oder Unternehmen wie Domoferm oder Neudoerfler beteiligt ist.

„In Niederösterreich ist es eine gute Tradition, für besondere Leistungen Danke zu sagen. Heute danken wir Ihnen für Ihre Leistungen, Ihr Engagement, Ihren Pioniergeist und Ihre Schaffenskraft“, richtete die Landeshauptfrau in ihrer Laudatio Worte des Dankes an den Geehrten. Grossnigg zähle zu „jenen großen Persönlichkeiten, die seit vielen Jahren und Jahrzehnten einen wichtigen Beitrag zur erfolgreichen Entwicklung Österreichs und Niederösterreichs geleistet haben“, betonte sie.

Grossniggs Werdegang sei „unglaublich beeindruckend“, meinte die Landeshaupftrau und hob dessen „Konsequenz, Disziplin und Bodenständigkeit“ ebenso hervor wie seine Empathie: „Sie waren immer diszipliniert und konsequent, aber sie haben nie das kurzfristige Ziel, sondern immer die langfristige Perspektive im Auge gehabt“. Grossnigg habe es „immer wieder geschafft, viele Unternehmen auf den Erfolgsweg zurückzubringen“ und dadurch „viele Arbeitsplätze gerettet und neu geschaffen“, so Mikl-Leitner.

„Ich möchte mich heute herzlich bedanken für diese Auszeichnung“, sagte Erhard Grossnigg in seinen Dankesworten, in denen er auf seine vielfältigen Beziehungen zu Niederösterreich einging. Viele der heute Anwesenden hätten ihn „viele Jahrzehnte begleitet“, bedankte er sich auch bei allen, die zur Verleihung des Ehrenzeichens ins NÖ Landhaus gekommen waren.

Erhard Grossnigg begann nach dem Studium bei der Chase Manhattan Bank in Wien, New York City, Paris und Düsseldorf zu arbeiten. 1974 bis 1979 war er geschäftsführender Gesellschafter der Donau-Finanz Treuhand- und Finanzierungsgesellschaft. 1979 gründete er als geschäftsführender Gesellschafter die E. F. Grossnigg Finanzberatung und Treuhandgesellschaft. Darüber hinaus ist er Gründungsgesellschafter der Austro Holding GmbH, die Beteiligungen an Unternehmen wie Ankerbrot, Bene, Dachstein, Deutz-Fahr Austria Landmaschinen Gmbh, Domoferm, Gaulhofer, HDW oder Neudoerfler hält. Seit 2003 ist er darüber hinaus auch Eigentümer der Porzellanmanufaktur Augarten. In der Vergangenheit war er auch bei Unternehmen wie ADEG Österreich, Alpine Holding, Delka, Forstinger, Frantschach, Kneissl, Leiner/Kika oder Wienerwald beteiligt.

