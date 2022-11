Für bedürftige Kinder das Christkindl sein

Mit dem MeinBezirk.at Wunschbaum kann man zu Weihnachten etwas Gutes tun: dem Christkind unter die Arme greifen und Kindern aus schwierigen Verhältnissen einen Christkindlwunsch erfüllen.

Salzburg (OTS) - Die RegionalMedien Salzburg haben gemeinsam mit der Caritas Salzburg an drei Standorten im Bundesland Salzburg Christbäumen errichtet an denen jeweils um die 150 Christkindlbriefe hängen. Diese Briefe stammen von bedürftigen Kindern, die in Einrichtungen der Caritas betreut werden - darunter heuer auch viele Flüchtlingskinder aus der Ukraine.



Niederschwellige Hilfe

Jeder kann von einem der MeinBezirk.at Wunschbäume einen Christkindlbrief pflücken, das Geschenk verpacken und es dann zu den betreffenden Abgabestellen bringen, welche vor Ort und in den Briefen hinterlegt sind, oder dorthin per Post schicken.



Die Geschenke werden im Anschluss von der Caritas persönlich an das betreffende Kind zugestellt. Die Aktion läuft so lange bis alle Wünsche erfüllt sind, maximal bis Mitte Dezember 2022, damit die Zustellung bis zum Heiligen Abend erfolgen kann. Beliebte Wünsche sind u.a. Spiel- und Schulsachen sowie Kleidung.



Im Jahr 2022 stehen jeweils drei MeinBezirk.at Wunschbäume am Halleiner Weihnachtsmarkt, bei Karo Shopping in Bischofshofen und beim "Sternadvent" neben dem Sternbräu in der Stadt Salzburg.

Lokale Wirtschaft soll profitieren

"Das Schöne an der MeinBezirk.at Wunschbaum-Aktion ist, dass hier niederschwellig geholfen wird, denn das Schwierigste beim Hilfe-Suchen ist der erste Schritt", betonte die Salzburger Landesrätin Daniela Gutschi bei der Eröffnung der Aktion in Salzburg.

"Und wenn ich mir etwas wünschen darf, dann, dass die Geschenke für die Kinder im lokalen Handel gekauft werden, dann hat auch unsere heimische Wirtschaft etwas davon", hofft Michael Kretz, Geschäftsführer der RegionalMedien Salzburg.



Rückfragen & Kontakt:

Mag. Theresa Kaserer-Peuker

Marketingleitung



RegionalMedien Salzburg GmbH

Münchner Bundesstraße 142/3

5020 Salzburg



M +43/664/80 666 4656

theresa.kasererpeuker @ regionalmedien.at