Lesung „LI – LA – LEI“ am 24.11. im Bezirksmuseum 20

Wien (OTS/RK) - Im Bezirksmuseum Brigittenau (20., Dresdner Straße 79) stellen sich Mitglieder des Literatur-Klubs von Agnes Thinschmidt am Donnerstag, 24. November, ein und rezitieren vergnügliche Lyrik- und Prosa-Texte über verschiedenste Themen. Um 18.00 Uhr startet die Lesung. Die Veranstaltung hat die Devise „LI – LA – LEI“ („Literatur – Lachend – Leicht“). Das ehrenamtlich arbeitende Museumsteam (Leiter: Richard Felsleitner) realisiert dieses Kultur-Projekt in Kooperation mit dem Verein „Kulturforum Brigittenau“. Der Eintritt ist gratis. Die Besucher*innen können Spenden für das Museum entrichten. Auskünfte: Telefon 330 50 68. Beantwortung von Fragen per E-Mail: bm1200@bezirksmuseum.at.

Neben Agnes Thinschmidt lesen an dem Abend die Literatinnen Hertha Hum, Elfriede Denzl und Ingrid Pölcz. Melodiös umrahmt werden die Darbietungen der Autorinnen durch Solisten des Akkordeon-Orchesters „Forte“ (Gabriele Hofbauer-Mittermüller, Sabine Stiller und Martin Hlavacek). Die Zuhörerschaft soll sich an die aktuellen Corona-Vorschriften halten. Kontaktaufnahme mit der Vereinigung „Kulturforum Brigittenau“: Telefon 0664/19 44 208 (Christine Maly) bzw. E-Mail maly.christine@aon.at.

Allgemeine Informationen:

Autorin Agnes Thinschmidt („story.one“): www.story.one/u/agnes-thinschmidt-16018

Ziehharmonika-Orchester „Forte“: www.musikverein-forte.at

Bezirksmuseum Brigittenau: www.bezirksmuseum.at

Kultur-Angebote im 20. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/brigittenau/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse