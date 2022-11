Johannes B. Kerner präsentiert am 25. Dezember in ORF 2 „Dalli Dalli – Die Weihnachtsshow“

Mit u. a. Kristina Inhof, David Garrett, Bastian Pastewka und Steffen Henssler

Wien (OTS) - Weihnachten mit dem beliebten Fernsehklassiker! Auch in diesem Jahr gibt Moderator Johannes B. Kerner seinen prominenten Gästen am Sonntag, dem 25. Dezember 2022, um 20.15 Uhr in ORF 2 das legendäre Startsignal „Dalli Dalli!“. In temporeichen Wort- und Aktionsspielen dreht sich an diesem Abend alles um Weihnachten und Silvester.

Zahlreiche Prominente nehmen wieder in Zweierteams hinter den Ratepulten Platz. Unter anderem: Annette Frier, Bastian Pastewka, Andrea Kiewel, Steffen Henssler, David Garrett, Riccardo Simonetti sowie ORF-Moderatorin Kristina Inhof.

Die Jury – bestehend aus Christian Neureuther und Schwiegertochter Miriam Neureuther – rechnet genau mit bei der Begriff-Rate-Runde oder der „Dalli-Tonleiter“. Und wenn besonders viele Punkte erzielt werden, dann heißt es wieder: „Sie sind der Meinung: ‚Das war spitze!‘“.

Die 180-minütige Sendung ist eine ZDF-Gemeinschaftsproduktion in Kooperation mit dem ORF.

