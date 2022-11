Die stille Zeit genießen auf dem Kirchheimer Advent

Beim Kirchheimer Advent liegt heuer der Duft von Weihnachtsgewürzen in der Luft, wenn Showkoch Marco Krainer im Weihnachtsdorf traditionell aufkocht.

Bad Kleinkirchheim (OTS) - Wer in der Vorweihnachtszeit Schneeflockenstöbern, traditionelles Handwerk und stille Momente sucht, der wird sich am Kirchheimer Advent rundum wohl fühlen. Ab 26. November öffnet das zauberhafte Weihnachtsdorf gegenüber der Familien- und Gesundheitstherme St. Kathrein in Bad Kleinkirchheim seine Pforten (bis 17. Dezember, jeweils samstags von 16:00 bis 20:00 Uhr).

Showkochen im Weihnachtsdorf

Heuer wird im Weihnachtsdorf der regionalen Kulinarik besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Genussland Kärnten-Showkoch Marco Krainer versteht es wie kein anderer, mit den Lebensmitteln heimischer Produzenten vorweihnachtliche Kärntner Gerichte raffiniert in Szene zu setzen. Jeden Samstag steigt der Duft von Weihnachtsgewürzen in die Nase, wenn vom Showkoch ein traditionelles Pfannengericht vor den Augen aller zubereitet wird.

Der Kirchheimer Advent begeistert nicht nur mit Kulinarik, sondern auch mit traditioneller Handwerkskunst von regionalen Kunsthandwerkern sowie Künstlern aus dem Alpe-Adria-Raum. Von kreativen Schmuckstücken bis hin zu handgemachten Dekorationen - hier finden “Christkindln” ein besonderes Weihnachtsgeschenk. Gleichermaßen hell leuchten die Augen von Kindern und Erwachsenen, wenn mit Glockengeläut der Pferdeschlitten vorfährt, um die Winterlandschaft von der romantischen Seite zu erkunden. Winterfreude liegt ebenso in der Luft, wenn das Eis unter den Kufen der Schlittschuhe knirscht. Der Eislaufplatz im Weihnachtsdorf macht den Winterzauber perfekt.

Besinnliche Momente am Advent-Pfad

Besinnliche Momente erwarten die Gäste am Advent-Pfad. Wer diesen Pfad vom Weihnachtsdorf bis zur Kirche St. Kathrein entlangspaziert, kommt endgültig in der Weihnachtszeit an. Liebevoll gestaltete Adventfenster säumen den Weg bis zum kleinen Kirchlein, in dessen Krypta das heilsame Thermalwasser Bad Kleinkirchheims entspringt. Jeden Samstag erklingen vorweihnachtliche Weisen, um auf das nahende Fest einzustimmen.

Wie wäre es mit einer Kombination aus Thermen-Genuss und besinnlichen Advent-Momenten? Den Winterzauber beim Kirchheimer Advent erleben - alpin und authentisch: Programm und Angebote zum Kirchheimer Advent

