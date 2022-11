2. Bezirk: Vortrag „Madame d´ Ora – Licht und Schatten“

Termin: 23.11. (18.30 Uhr), Infos: bm1020@bezirksmuseum.at

Wien (OTS/RK) - Bis Mittwoch, 21. Dezember, wird im Bezirksmuseum Leopoldstadt (2., Karmelitergasse 9) eine Ausstellung mit dem Titel „Reflecting HERstory“ gezeigt. Die Schau vermittelt dem Publikum einen Eindruck vom Leben und Schaffen von 4 kreativen jüdischen Fotografinnen aus der Vergangenheit und stellt Werke von 4 zeitgenössischen Lichtbildner*innen gegenüber. Ergänzend finden Sonder-Veranstaltungen statt. Nächster Termin: In einem Vortrag in den Museumsräumen am Mittwoch, 23. November, widmet sich Magdalena Vukovic dem Wirken der jüdischen Fotokünstlerin Dora Kallmus, bekannt als „Madame d´ Ora“. Beginn ist um 18.30 Uhr. Moderatorin: Antonia Coffey. Im Referat „Madame d´ Ora – Licht und Schatten“ erzählt Vukovic über das Tun der gefragten Atelier-Fotografin und über deren Verarbeitung von Erlebnissen während der NS-Zeit in Bildern. Der Zutritt ist kostenlos. Das ehrenamtlich eingesetzte Museumsteam nimmt Spenden an. Weitere Informationen und Anmeldungen: Telefon 4000/02 127.

Besucher*innen des Vortragsabends müssen die geltenden Corona-Bestimmungen beachten. Die musikalische Umrahmung übernimmt die Vokal-Vereinigung „AKammerchor“ (Künstlerische Leitung: Richard Amon). Auskünfte über die Sonder-Ausstellung (Öffnungsstunden, Exponate, u.a.) sowie über den Vortrag sind beim freiwilligen Museumsdirektor, Georg Friedler, per E-Mail einzuholen: bm1020@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Dora Philippine Kallmus (Madame d´ Ora): www.geschichtewiki.wien.gv.at/Dora_Philippine_Kallmus

Veranstaltungen im 2. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/leopoldstadt/

