Die LICHT INS DUNKEL-Radiomusikwunschtage im ORF Kärnten

Wien (OTS) - 50 Jahre LICHT INS DUNKEL, 50 Stunden Musik für die gute Sache: Unter dem Motto „Sie wünschen, wir spielen“ gibt es im ORF Radio Kärnten zwei Musikwunschtage zugunsten von LICHT INS DUNKEL. Von Donnerstag, dem 24. November 2022, um 7.00 Uhr, bis Samstag, den 26. November, um 9.00 Uhr werden für eine Spende ausschließlich die Lieblingsshits der Hörerinnen und Hörer gesendet.

Bereits in den vergangenen Jahren gab es in Radio Kärnten Musikwunschtage zugunsten von LICHT INS DUNKEL, Zigtausende Euro wurden dabei gesammelt, Hunderte musikalische Wünsche erfüllt. Anlässlich des 50-Jahr-Jubiläums von LICHT INS DUNKEL werden heuer gleich 50 Stunden lang ausschließlich Wünsche von Hörerinnen und Hörern erfüllt. „Sie wünschen, wir spielen“ heißt es von Donnerstag, dem 24. November, 7.00 Uhr, bis Samstag, den 26. November, 9.00 Uhr.

Telefonisch kann man sich am Donnerstag, dem 24. November, von 7.00 bis 20.00 Uhr bei der kostenlosen A1-Spendentelefonnummer unter 0800 664 70 19 bei der Radio-Kärnten-Musikredaktion gegen eine freiwillige Spende für LICHT INS DUNKEL seinen ganz persönlichen Lieblingshit wünschen.

Online kann bereits ab sofort unter kaernten.ORF.at gespendet und der Wunschtitel ausgewählt werden. Spenden sind auch per SMS möglich, eine SMS mit dem Inhalt „Radio Kärnten und dem Spendenbetrag“ also zum Beispiel „Radio Kärnten 25“ kann ab sofort an 0800 664 2412 gesendet werden. Der maximale Spendenbetrag per SMS ist 50 Euro.

„Wir möchten mit den Radiomusikwunschtagen einerseits den Kärntnerinnen und Kärntnern die Möglichkeit geben, sich mit ihrem persönlichen Musikwunsch den Tag zu verschönern – andererseits kann mit jeder kleinen Spende Großes bewirkt werden. Die Hilfsbereitschaft der ORF-Kärnten-Familie war bei den vergangenen LICHT INS DUNKEL-Aktionstagen beeindruckend und bewegend! Helfen wir wieder gemeinsam, um Großes zu erreichen. Ich sage schon jetzt DANKE für den großartigen Zusammenhalt in Kärnten“, so Landesdirektorin Karin Bernhard.

Über den LICHT INS DUNKEL-Soforthilfefonds wird rasch und unbürokratisch Kindern und deren Familien geholfen. In den Sendungen werden Projekte und Familien vorgestellt, die von LICHT INS DUNKEL unterstützt worden sind, um so ihren Alltag leichter meistern zu können. Das Radio-Kärnten-Musikprogramm wird 50 Stunden lang ausschließlich von den Hörerinnen und Hörern gestaltet, jeder Wunsch wird erfüllt.

50 Jahre LICHT INS DUNKEL

Im diesjährigen Aktionsjahr 2022/23 feiert LICHT INS DUNKEL sein 50-jähriges Jubiläum. Österreichs größte Spendensammelaktion wird bereits von Anfang an vom ORF in all seinen Medien und Landesstudios unterstützt, um im Sinne des Vereins LICHT INS DUNKEL inklusive Projekte zu fördern. Im Mittelpunkt der Bemühungen um Inklusion und Teilhabe stehen die betroffenen Menschen, deren Fähigkeiten und deren Selbstbestimmungsrecht. Seit 1973 wurden bereits rund 360 Millionen Euro an LICHT INS DUNKEL gespendet.

Alle weiteren Infos unter: lichtinsdunkel.orf.at

