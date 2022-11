Neue „ORF-III-Künstlergespräche“: Zehn Ausgaben mit Helnwein, Minichmayr, Janowitz, Kraus u. a. ab 24. November

Im Rahmen von „Kultur Heute“, donnerstags, 19.45 Uhr

Wien (OTS) - Ab Donnerstag, dem 24. November 2022, laden Peter Fässlacher und Ani Gülgün-Mayr im Rahmen des werktäglichen Magazins „Kultur Heute“ um 19.45 Uhr zur neuen Staffel der „ORF-III-Künstlergespräche“. In den rund 20-minütigen Interviews blicken sie mit ihren Gästen aus Kunst und Kultur auf deren eindrucksvolle Lebenswege, sprechen mit ihnen über Höhen und Tiefen, Karriere und Privates, sowie aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen und persönliche Haltungen. Zu Gast sind Maler Gottfried Helnwein (24. November), Schauspielstar Birgit Minichmayr (1. Dezember), Schlagerikone Roland Kaiser (15. Dezember), Polit-Talkerin Sandra Maischberger (22. Dezember), Rock’n’Roll-Legende Peter Kraus (12. Jänner), Schriftsteller Max Goldt (19. Jänner), Stand-Up-Comedienne Hazel Brugger (26. Jänner), TV-Richterin Barbara Salesch (2. Februar), Opernsängerin Gundula Janowitz (9. Februar) und Komikerin Hella von Sinnen (16. Februar).

In der ersten Ausgabe, am Donnerstag, dem 24. November, begrüßt Peter Fässlacher Malerstar Gottfried Helnwein, der über seine häufig aufsehenerregenden Arbeiten sagt: „Es ist die Aufgabe der Kunst, Dinge erfahrbar zu machen, die man im echten Leben nicht anschauen kann. Die Kunst hat die Chance, die dunkelsten Seiten der Menschen, das Grauenhafteste, in etwas zu verwandeln, das diese Schwere löst.“ 2003 kreierte Helnwein Bilder von Sänger Marilyn Manson, die ihn u. a. mit einem schwarz angemalten Gesicht zeigen. Würde er diese Werke heute noch ausstellen? Helnwein: „Ich würde alle Bilder ausstellen, wenn es in das Konzept der Ausstellung passt. In der Kunst darf ich alles. Ich darf das Gesicht schwarz machen, grün, blau, was auch immer. Ich werde mir nicht durch irgendwelche Inquisitoren der Political Correctness vorschreiben lassen, welche Palette ich verwende. Das wird leider nicht gehen.“

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at