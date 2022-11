Konzert „Echte Wiener Komponisten“ im Amtshaus 18

Das Kammermusik-Quartett „Haydn-Kumpaney“ hat für seinen 64. Auftritt in der Reihe „Währinger Musiksalon“ ein kurzweiliges Programm mit dem Titel „Echte Wiener Komponisten des 18. Jahrhunderts“ einstudiert. Am Freitag, 25. November, ertönen ab 17.00 Uhr im Festsaal im Amtshaus Währing (18., Martinstraße 100) bewegende Stücke der Tondichter Matthias Georg Monn, Josef Johann Starzer und Georg Christoph Wagenseil. Zuhörer*innen sollen die aktuellen Corona-Richtlinien einhalten. Der Eintritt zum Konzert ist gratis, Spenden sind willkommen. Auskünfte und Anmeldungen: Telefon 02236/677 283 und Telefon 0677/61 34 37 34. Informationen und Reservierungen via E-Mail: guenter.geber@schule.at.

Die Serie „Währinger Musiksalon“ wird durch das ehrenamtliche Team des Bezirksmuseums Währing (Leiterin: Doris Weis) betreut. Das beliebte Ensemble „Haydn-Kumpaney“ besteht aus den routinierten Instrumentalist*innen Martha Seidl (Violine, Viola), Regine Koch (Violine, Viola), Günter Geber (Viola) und Alexander Rauscher (Violoncello). Anfragen an die Museumsleute per E-Mail: bm1180@bezirksmuseum.at.

