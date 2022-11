„Fokus Europa“ über den Streit um Förderungsmillionen

Am Mittwoch, dem 23. November, um 23.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - In der zweiten Ausgabe von „Fokus Europa“, präsentiert von Andreas Mayer-Bohusch am Mittwoch, dem 23. November 2022, um 23.05 Uhr in ORF 2, geht es um Ungarn, Irland und das Thema EU-Wettbewerb.

Ungarn: Streit um Fördermilliarden

Viktor Orban unter Korruptionsverdacht, die Bürger protestieren gegen die Allmacht ihres Staatspräsidenten, die EU will Ungarn mehr als 7,5 Milliarden Euro Fördermittel streichen! ORF-Ungarn-Korrespondent Ernst Gelegs begleitet in Budapest einen Korruptionsjäger. Im Studio ist dazu der prominente Korruptionsjäger, Rechtsanwalt und frühere Staatsanwalt Georg Krakow von Transperancy International in Österreich zu Gast.

Irland: Auslaufmodell Neutralität

Wegen des Ukrainekrieges diskutieren die Iren über ein mögliches Militärbündnis, obwohl Irland sogar während des Zweiten Weltkriegs neutral geblieben ist. Aus Dublin berichtet Roland Adrowitzer.

EU-Wettbewerb: Ausverkauf oder Standortsicherung

Der Bauernbund sorgt sich um die heimischen Lebensmittel, weil die OMV ihre Düngemittelproduktion ins EU-Ausland verkauft. Nun prüfen die Wettbewerbshüter in Brüssel.

