„WELTjournal“-Reportage „Spanien – Feminismus gegen Männergewalt“ am 23. November um 22.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Mehrere tausend Frauen sterben in Europa jedes Jahr durch die Hand ihres Partners oder Ex-Partners. Dass Männergewalt kein privates, sondern ein gesellschaftliches Problem ist, hat man in Spanien schon lang erkannt und es zur Regierungssache gemacht. Das „WELTjournal“ – präsentiert von Christa Hofmann – zeigt dazu am Mittwoch, dem 23. November 2022, um 22.30 Uhr in ORF 2 die Reportage „Spanien – Feminismus gegen Männergewalt“.

2004 verabschiedete das spanische Parlament ein „Gesetz gegen geschlechtsspezifische Gewalt“. Seither werden spezielle Opfer- und Täterprogramme angeboten und laufend weiterentwickelt sowie eigene Schulungen für Polizeibeamte und Richter/innen. Die Zahl der Notrufe und Anzeigen in Spanien ist parallel dazu gestiegen, weil Frauen und Kinder jetzt eher wagen, um Hilfe zu bitten, Anzeige zu erstatten und sich zu wehren. Das Land des Machismo ist europaweit zum Vorreiter und Vorbild im Kampf gegen Männergewalt geworden.

„WELTjournal“-Reporterin Ines Pedoth hat sich Spaniens Gewaltschutzprogramm näher angesehen. Sie trifft in Madrid Marta Anguita, die von ihrem Ex-Mann überfahren und schwer verletzt wurde. Seit er seine Haftstrafe verbüßt hat, fürchtet Marta wieder um ihr Leben und um das ihrer Töchter. Ines Pedoth spricht mit der Juristin Maria Naredo, die Marta Anguita im Auftrag von Amnesty International in ihrem Kampf um eine Entschädigung erfolgreich zur Seite stand und heute als juristische Beraterin im Team von Gleichstellungsministerin Irene Monteros arbeitet. Ein Fokus in der spanischen Gewaltprävention liegt in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Das „WELTjournal“-Team hat die größte Hotline des Landes „ANAR“ besucht – und Patricia Fernandez, die als Jugendliche ein Buch über ihre Kindheit mit einem gewalttätigen Vater geschrieben hat und heute andere Minderjährige mit einem ähnlichen Schicksal unterstützt.

