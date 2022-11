AVISO Jüdisches Museum Wien: 100 Missverständnisse über und unter Juden

Wien (OTS/RK) - Das Jüdische Museum Wien, ein Museum der Wien Holding, präsentiert von 30. November 2022 bis 4. Juni 2023 die neue Ausstellung „100 Missverständnisse über und unter Juden“. Das Bild von Jüd*innen ist in weiten Teilen der Mehrheitsgesellschaft von Missverständnissen geprägt. Ob die Überhöhung des „jüdischen Familiensinns“, eine klischeehafte Vorstellung „jüdischen Lebens“ oder die Traurigkeit, die allem, was „jüdisch“ ist, anhaftet: All dies basiert auf Missverständnissen, die sich in Folge in Vorurteilen und stereotypen Bildern ausdrücken. Die Ausstellung spürt diesen Missverständnissen nach, sucht nach den Hintergründen, hinterfragt und parodiert sie oder begegnet ihnen mit einem augenzwinkernden Lachen. Dabei geht es nicht darum, Vorurteile gegen Jüd*innen aufzulösen, sondern nach den dahinterliegenden Missverständnissen zu fragen und diesen zu begegnen.

