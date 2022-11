„Pro und Contra Spezial“ aus besetztem Hörsaal in Wien – HEUTE um 20:15 Uhr auf PULS 24

Hitzige Diskussion zwischen Besetzer:innen und Expert:innen in ungewöhnlichem Setting bei Corinna Milborn direkt aus einem besetzten Hörsaal am Campus der Uni Wien

Wien (OTS) - Seit knapp einer Woche besetzen Klima-Aktivist:innen den Hörsaal C1 am Campus der Uni Wien, um unter dem Motto „Erde brennt“ vor allem auf den fehlenden Fortschritt beim Kampf gegen den Klimawandel aufmerksam zu machen. Um in den Dialog zu treten, zeigt PULS 24 heute um 20:15 Uhr in einem "Pro und Contra Spezial" eine leidenschaftliche Diskussion zwischen Aktivist:innen und Expert:innen direkt aus dem besetzten Hörsaal.

PULS 24-Infodirektorin Corinna Milborn moderiert die Diskussion zwischen

Amina Guggenbichler , Aktivistin und Besetzerin, Erde brennt

, Aktivistin und Besetzerin, Erde brennt Michael Staudinger , Ex-ZAMG-Direktor und Klimaforscher

, Ex-ZAMG-Direktor und Klimaforscher Christoph Badelt , Präsident des Fiskalrats, Ökonom und ehem. WU-Rektor

, Präsident des Fiskalrats, Ökonom und ehem. WU-Rektor Johannes Wahlmüller, Global 2000-Klimaexperte

Die hunderten Aktivist:innen im Hörsaal werden dabei durchgängig eingebunden und diskutieren teils mit den Expert:innen. Die ganze Diskussion zeigt PULS 24 heute um 20:15 Uhr als „Pro und Contra Spezial“, eine gekürzte Version zeigt PULS 4 um 22:25 Uhr zur üblichen „Pro und Contra“-Uhrzeit.

Pro und Contra Spezial: „Erde brennt“ – Widerstand aus dem besetzten Hörsaal

Heute 20:15 Uhr auf PULS 24 bzw. 22:25 Uhr auf PULS 4 sowie in der ZAPPN-App und puls24.at

Moderation: Corinna Milborn

