13. Bezirk: Leseabend mit Musik „Neben der Blutspur“

Wien (OTS/RK) - Der Bezirk unterstützt die Kultur-Veranstaltung am Mittwoch, 23. November, ab 18.00 Uhr, im Amtshaus Hietzing (13., Hietzinger Kai 1-3): Die Schauspielerin und Vortragskünstlerin Jovita Dermota sowie der Cellist Klaus Kämper präsentieren das Programm „Neben der Blutspur. Die Frauen um Napoleon“. Dermota beschreibt den Inhalt des Abends: „Napoleon, gespiegelt in den Biografien der Frauen, die seinen Lebensweg kreuzten“. Gekonnt rezitiert werden liebevoll zusammengestellte Texte aus Briefen, Tagebüchern, Journalen und anderen Quellen. Dazu passende Musik ergänzt die Rückblicke. Der Eintritt zur Lesung mitsamt Konzert ist frei. Das Publikum wird um Einhaltung der geltenden Corona-Regelungen gebeten. Anmeldungen: Telefon 4000/13 115 (Büro-Team der Bezirksvorstehung Hietzing). Beantwortung von Fragen via E-Mail: post@bv13.wien.gv.at.

Allgemeine Informationen:

Mimin und Rezitatorin Jovita Dermota: www.jovitadermota.com/index.php/vita.html

Cellist Klaus Kämper: https://gezeitenkonzerte.ostfriesischelandschaft.de/kuenstler/klaus-kaemper/

Kultur-Termine im 13. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/hietzing/

