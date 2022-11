SOS-Familientipps: Kinder und die Energiekrise – So reagieren Sie richtig

Die Heizsaison ist in vollem Gange und stellt mit hohen Kosten viele Familien vor große Herausforderungen. Die SOS-Familientipps zeigen, wie man damit umgehen kann.

Wien (OTS) - Zu Corona, Klimawandel und Ukrainekrieg gesellt sich jetzt noch die Energiekrise. „Wir alle spüren die stark steigenden Preise für Strom und Heizung und die aktuelle Situation löst große Verunsicherung aus, oft auch bei unseren Kindern“, so Corinna Harles, psychologische Leiterin der Elternseite von Rat auf Draht. Besonders herausfordernd ist die Ungewissheit, wann mit einer Entspannung zu rechnen ist. Die Expertin hat Tipps, wie Familien mit dieser belastenden Situation umgehen können.



Damit Kinder keine Ängste entwickeln, ist es wichtig, die Informationsfetzen, die sie aus Schule, Kindergarten oder den Medien zur Energiekrise mitbekommen, mit ihnen einzuordnen. Die Expertin empfiehlt Eltern, das Gespräch mit ihrem Nachwuchs zu suchen und nachzufragen, was er bereits über diese Thematik weiß. Fragen darüber sollten möglichst unaufgeregt und altersgemäß beantwortet werden. Auch der so genannte „Blackout“, der gerade in letzter Zeit medial und öffentlich häufig thematisiert wird, sollte auf ruhige, sachliche Weise mit den Kindern besprochen werden, falls Fragen dazu auftauchen.



Für kleinere Kinder ist Energie etwas sehr Abstraktes. Um den Energieverbrauch generell greifbarer zu machen, ist es daher ratsam, diesen etwa durch die Verwendung eines Strommessgerätes zu veranschaulichen oder gemeinsam über verschiedene Geräte, deren Funktion und Verbrauch zu sprechen. Danach ist es sinnvoll, als Familie aktiv zu werden und gemeinsam Maßnahmen zu setzen, um Strom zu sparen.



Ausführliche Anregungen dazu gibt’s in den SOS-Familientipps.

