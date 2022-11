shöpping: Große Nachfrage nach Energiespar-Produkten

Verkäufe von Heizkörper und Heizstrahler verdreifacht - Brennholz ausverkauft

Wien (OTS) - Die Verwerfungen rund um die steigenden Energiepreise und den herannahenden Winter hinterlassen auch im Online-Handel ihre Spuren. So zeigt sich auf shöpping, dem Online-Marktplatz der Österreichischen Post, dass die Österreicher*innen nun verstärkt Produkte zum Energiesparen einkaufen.



Im September und Oktober wurden drei Mal so viele Heizkörper und Heizstrahler verkauft wie im Vorjahreszeitraum. Auch die Nachfrage nach Zeitschaltuhren und Funksteckdosen ist vier Mal so hoch wie im Oktober des Vorjahres. Die absoluten Spitzenreiter*innen sind moderne, energieeffiziente Heizungs- und Umwälzpumpen für den Heizkreislauf: Hier hat shöpping bereits heute sieben Mal mehr Produkte verkauft als im gesamten Jahr 2021.



„Wir sehen diesen Herbst massive Veränderungen beim Online-Shopping der Österreicher*innen. Das Thema Energiesparen steht konkurrenzlos an oberster Stelle, Produkte aus dieser Kategorie sind stark nachgefragt oder sogar völlig ausverkauft. Die Nachfrage nach Zeitschaltuhren, Solartechnik, Raumthermostaten und Heizkörpern ist so hoch wie noch nie“, erklärt Robert Hadzetovic, Geschäftsführer von shöpping.



Einen einfachen Ansatz zum Stromsparen sehen die österreichischen Online-Shopper*innen auch beim Wechsel von alten Glühbirnen: So wurden heuer schon 150 Prozent mehr LED-Lampen auf shöpping gekauft als im gesamten Vorjahr. Andere Kategorien sind dagegen bereits seit September komplett ausverkauft, darunter etwa Brennholz.

Energiesparen und warmhalten mit shöpping



Tipps zum Energiesparen im eigenen Haushalt und den passenden Produkten sind auf shöpping derzeit stark nachgefragt. Der Online-Marktplatz setzt daher diesen Herbst und Winter auf zwei Sonderkategorien mit eigenen Angeboten:

Energiesparen: Bücher mit Energiespartipps finden sich neben abschaltbaren Steckdosen, um den Standby-Betrieb von Elektronikgeräten zu reduzieren, Zeitschaltuhren, LED-Lampen, Infrarotheizungen, Türdichtungen und Schnellkochtöpfen, die bei der Zubereitung von Speisen weniger Energie benötigen. Mit Kurbelradios mit integrierter Taschenlampe und USB-Lademöglichkeit für Smartphones, Solar-Powerbanks oder Notstromgeneratoren kann auch für einen möglichen Blackout vorgesorgt werden.

Weitere tolle Angebote gibt es in der Black Week, die am 24. November auf dem Online-Marktplatz startet. Geld- und Energiesparen, ganz einfach auf shöpping.at!



Über shöpping

Der heimische Online-Marktplatz wurde 2017 von der Österreichischen Post AG als Start-up gegründet. Rund 40 Mitarbeiter*innen sind bei shöpping tätig, knapp 2.000 Händler*innen bieten derzeit über drei Millionen Produkte an. Die Zustellung erfolgt immer durch die Österreichische Post und damit CO2-neutral. Ab einem Bestellwert von 39 Euro pro Händler*in ist der Versand kostenlos. Jeden Monat greifen mehrere hunderttausend Österreicher*innen auf shöpping zu.



